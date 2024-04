Дрейк изтри свое парче с генериран от изкуствен интелект глас на Тупак

А двокатът на Тупак Шакур заплаши да съди Дрейк и му нареди да изтрие песента, в която е използвано генерирано от изкуствен интелект копие на гласа на покойния рапър.

В петък Дрейк пусна на страницата си в Instagram песента "Taylor Made Freestyle"- дисидентско парче, насочено към Кендрик Ламар, в което има стихове, създадени от софтуер с изкуствен интелект, имитиращи гласа на Шакур и Снуп Дог.

В писмо за прекратяване на действията, адвокат, който представлява имуществото на Шакур, поиска от Дрейк да премахне песента от всички платформи, където тя е публично достъпна.

Tupac Shakur's estate has threatened to sue Drake and ordered him to delete a track featuring an AI-generated copy of the late rapper's voice.



