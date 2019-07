Дрехи, от които звездите са страдали истински

Т рай, бабо, за хубост...

Известната поговорка, която важи и до ден днешен, особено за някои известни личности.

Модата е прекрасно нещо, когато всичко е умерено, удобно, но най-вече - дрехите, които носиш ти отиват и пасват идеално. Казват, не дрехите трябва да носят теб, а ти тях.

Популярните хора, най-вече дамите, понякога залагат на тоалети, които са или твърде разголени, или прекалено странни и неудобни. Точно за такива моменти си говорим в този материал.

Красиви, елегантни, нестандартни и много неудобни.

Като казваме неудобни, имаме предвид дрехи, които причиняват болка на хората, които ги носят.

Вероятно не знаете, че Никол Кидман, известна не само с безупречните си роли, но и прекрасен вкус към модата, е изпитвала истинско неудобство по време на снимките на "Мулен Руж".

Един от най-красивите корсети във филма е причинил сериозни болки на Кидман. В интервю за Греъм Нортън актрисата сподели, че счупила за втори път реброто си, когато пробвала сребърния корсет.

That's commitment! Nicole Kidman broke a rib while fitting into a corset for 'Moulin Rouge': http://t.co/947r85Ey6v pic.twitter.com/00NrkXIjgv

Рискът за някои си струва, защото става дума за актьорска игра и понякога се случва да има физически травми, но въпреки това си остава опасно.

Друга актриса също се оплака от сериозно неудобство по време на снимки.

Корсетът на Ема Стоун във филма "Фаворитката" й е причинил дискомфорт с дишането.

През първия месец от снимките, актрисата е дишала много трудно. След това е свикнала, но съветва, ако не ви се налага, да не слагате никога корсет.

Дакота Фанинг също не крие, че е имала проблеми с корсет.

Отново по време на снимки, по-конкретно на The Alienist, актрисата припаднала.

При първите проби на корсета, Фанинг не издържала, но това й дало представа, какво я чака, ако иска да изгради перфектен образ.

В галерията горе вижте и други дами, които са страдали в името на суетата. Една от тях е била одраскана от роклята, а друга е страдала от... прическата си.

Netflix's hottest new show, The Alienist, starring Dakota Fanning and Luke Evans, has just landed - here's everything you need to know https://t.co/23tUOvcYQj pic.twitter.com/XjiKc0tYLb