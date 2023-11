Достойна за рекорд: Вижте коя е най-тежката пуйка в света

Д нес американците честват Деня на благодарността. По този повод, чудили ли сте се някога колко големи могат да станат пуйките, които те традиционно вечерят? Е, ще ви изненадаме, че дори има световен рекорд на Гинес за това!

На 12 декември 1989 г. във веселия стар Лондон, Обединеното кралство, има състезание за най-тежки пуйки. За съжаление, това беше и последният път, когато се проведе това състезание. На този ден и Филип Кук доведе своята пуйка Тайсън, която тежеше колосалните 39,09 килограма, която спечели надпреварата.

Каква е съдбата на шампиона Тайсън? Той беше продаден на благотворителен търг за рекордните £4400, което тогава се равнявало на $6692.

Докато Тайсън е световен шампион, има някои пуйки в Съединените щати, които, макар и да не са съвсем близо до този рекорд, са впечатляващи сами по себе си.

През 2006 г. имаше пуйка, която тежеше 14,32 килограма. Това беше пуйката Мериам.

През 2002 г. имаше пуйка от Рио Гранде, която беше убита в Орегон и тежеше 16,84 килограма.

И накрая, през 2015 г. имаше пуйка, която тежеше 17,06 килограма, която бе убита от Дейвид Коди в Лион, Кентъки.

