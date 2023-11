"Нека отекне камбаната на свободата": Байдън помилва две пуйки за Деня на благодарността (СНИМКИ)

В деня, в който навършва 81 години, президентът на САЩ Джо Байдън спази ритуала преди Деня на благодарността и помилва две пуйки, предназначени за празничната трапеза, предаде Ройтерс.

Едрите пернати от птицеферма в Минесота, наречени Бел и Либърти, бяха представени на Байдън на Южната морава на Белия дом. После президентът тържествено обяви, че те няма да бъдат част от празничното меню и животът им е пощаден.

US President Joe Biden granted Liberty and Bell, two enormous, white-plumed turkeys freedom from Thanksgiving dinner tables as Americans prepared for their annual feasts https://t.co/TbOcZiQow1 pic.twitter.com/DIQiSlX5zU