"Дори не знаех дали наистина обичам детето си": Брадли Купър с признание за бащинството

Б радли Купър призна, че се е борил да се чувства свързан с дъщеря си Леа, когато тя се е родила.

Звездата от „Маестрото“ се появи в подкаста „Armchair Expert“ на Дакс Шепърд в понеделник и обсъди израстването си като баща, откакто посрещна 6-годишното си дете през март 2017 г.

49-годишният Купър обясни, че в първите няколко месеца от живота на Леа не е разбирал защо всички родители твърдели, че са способни да умрат за детето си.

Bradley Cooper didn’t feel connected to daughter Lea at first: ‘I don’t even know if I really love the kid’ https://t.co/MU6n9FNYWt pic.twitter.com/PuPvS5Pvp4

„Първите осем месеца – дори не знаех дали наистина обичам детето“, спомня си чувството си той. „Това е дрога. Това е готино. Гледам как това нещо се трансформира."

„Това е моят опит“, продължи актьорът. „Очарован от това. Обичах да се грижа за нея. Но щях ли да умра за нея, ако някой влезеше с пистолет? И тогава изведнъж спрях да се питам“, добави той.

Купър призна, малко след като обясни, че оттогава се стреми да бъде по-добър човек, за да „нанесе възможно най-малко щети, които може да причини на своята дъщеря.“

„Не съм сигурен, че щях да съм жив, ако не бях баща“, каза той. „Защото това ще диктува всичко, което правите оттук нататък. Вашето ДНК ще ви подскаже, че има нещо по-важно от вас.”

Купър и Ирина Шейк, които са разделени в момента, поддържат приятелски отношения в съвместното родителство на дъщеря си.

Въпреки че са разделени, те са прекарали няколко ваканции заедно и последно са били видени да се разхождат като семейство в Ню Йорк миналия октомври.

Bradley Cooper has made an almost too candid comment about becoming a father for the first time, which has raised eyebrows among fans. https://t.co/IVjurIsddi