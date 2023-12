"Току-що ми се обади медицинската сестра от училището": Брадли Купър прекъсна пресконференция заради дъщеря си Леа

В четвъртък следобед Брадли Купър избяга от пресконференция за филма си "Маестрото" в Ню Йорк, за да поговори с училищната медицинска сестра за шестгодишната си дъщеря Леа, пише DailyMail.

Купър, който има съвместно попечителство над Леа с бившата си съпруга Ирина Шейк, тъкмо започнал пресконференцията за популяризиране на филма на Netflix, в който играе композитора и диригент Леонард Бърнстейн. 20 минути по-късно погледнал телефона си и казал:

"Много съжалявам. Току-що ми се обади медицинската сестра от училището".

Bradley Cooper rushes out of ‘Maestro’ press conference after receiving call from daughter Lea’s school nurse pic.twitter.com/Pb4Zd6R9CT

"Мога ли да изляза от стаята за секунда, за да им се обадя, а вие да продължите. Добре ли е?", попитал Купър и излязъл, описва ситуацията изданието.

Когато 48-годишният мъж се върнал, обяснил: "Трябва да отида в училището, за да направя нещо с Леа, която се нуждае... Трябва да приложа нещо, което няма да позволят.... Трябва да го направя, така че това е нещо като 10-минутна разходка".

DailyMail.com се е свързал с говорителя на Брадли за коментар.

Инцидентът с пресконференцията се случи, след като деветкратният номиниран за "Оскар" беше заснет на 15 декември в Ню Йорк с детето си.

Звездата от "Silver Linings Playbook" държеше чаша кафе, докато носеше черен пуловер, сиви панталони и черно-червени Nike.

Bradley Cooper and adorable daughter Lea, 6, step out in NYC - after youngster made her red carpet debut at the premiere of Maestro https://t.co/WZeo7hPmpd