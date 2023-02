Доналд Дък в свръхлимитирана колекция на „Карл Лагерфелд“

М одна къща „Карл Лагерфелд“ и компания „Уолт Дисни“ ще лансират заедно свръхлимитирана колекция на 23 февруари по случай стогодишнината на анимационното студио, съобщи „Уименс Уеър Дейли“.

Karl Lagerfeld and The Walt Disney Company, marking its centenary this year, have teamed on a capsule collection launching Feb. 23 on https://t.co/MHl01AOJUw and at select retailers globally. https://t.co/TR29WKSgwj