"Домът на дракона" се завръща с нов сезон и амбиции за нови рекорди (ВИДЕО)

Б роени дни ни делят от завръщането на един от най-хитовите и нашумели сериали в последните години - "Домът на дракона" (House of the Dragon). Продукцията на малкия екран е реално продължение на друго популярно заглавие, "Игра на тронове", но вместо в бъдещето, всъщност ни връща в миналото на клана Баратеон (два века по-рано).

В интерес на истината, тя трябваше да се появи значително по-рано, като се забави с цели 8 месеца заради непредвидената стачка на сценаристите и актьорите в Холивуд. Като компенсация, създателите обещават още повече интрига и по-солидни мащаби на битките в сравнение с пилотните епизоди на фентъзи сагата, а публична тайна е и, че жените ще имат още по-важна роля в сюжетната линия.

В каста се завръщат добре познатите ни Мат Смит, Оливия Кук и Ема Д'арси, към които се присъединяват и непознатите до момента лица Абубакар Салим, Гейл Ранкин и Фреди Фокс.

