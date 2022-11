В очакване на 8-милиардния жител на планетата

С поред прогнозите на ООН бебе, родено някъде във вторник, ще бъде осеммилиардното в света, пише БГНЕС.

"Този важен момент е повод да отпразнуваме разнообразието и напредъка, като същевременно отчитаме споделената отговорност на човечеството за планетата", заяви в изявление генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.

#UPDATE A baby born somewhere on Tuesday will be the world's eight billionth person, the UN Population Division projects.



"The milestone is an occasion to celebrate diversity and advancements while considering humanity's shared responsibility for the planet," UN chief says pic.twitter.com/hbVC4nYlUT