Днес отбелязваме единствения петък 13-и за 2022 г.

Д нес е единственият петък 13-и за 2022 година. Най-често тази дата се свързва с лош късмет. През деня милиони суеверни хора избягват срещите с черни котки, стоят далече от огледала от страх да не ги счупят и хапват безвкусни ястия, притеснени, че могат да разсипят солта. Други отказват да шофират или да се качват на самолет. За хората, които свързват деня и датата с беди и лош късмет, вероятно донякъде ще е утеха, че днес е единственият такъв ден за настоящата година.

Всяка календарна година има поне един петък 13-и. За последен път денят и датата съвпаднаха веднъж миналата година. Следващият "самотен" петък 13-и ще бъде през юни 2025 г. През следващите две години ни очакват по два петъка 13-и - през януари и октомври 2023 г. и септември и декември 2024 г.

В някои години за ужас на суеверните люде има три петъка 13-и. За последен път подобно съвпадение беше наблюдавано през 2015 г. Три петъка 13-и - през февруари, март и ноември, ще ни споходят отново през 2026 г.

"Фаталната" дата може и да поражда страхове сред суеверните, но на нея са се случили и някои важни събития.

На 13 януари се отбелязва патронният празник на Свети Мънго, покровител и предполагаем основател на шотландския град Глазгоу, починал на тази дата през 614 г. На тази дата през 888 умира фрeнкският император Карл Дебели, а през 1128 г. папа Хонорий II издава декрет, с който обявява рицарите тамплиери за божия армия.



На 13 януари 1404 г. владетелят на Англия крал Хенри IV подписва закон, с който забранява на алхимиците да превръщат базови метали в злато, а малко над 200 години по-късно - на 13 януари 1610 г., Галилео Галилей открива Калисто - четвъртия спътник на Юпитер.

На тази дата през 1854 г. Антъни Фаас от Филаделфия патентова акордеона, а през 1942 г. Хенри Форд патентова първия в света пластмасов автомобил, известен като Соевия автомобил.

На 13 януари 1929 г. на 80-годишна възраст умира прочутият шериф Уайът Ърп.

Според календар на телевизионното шоу "Улица Сезам" от 1973 г. 13 януари е рожденият ден на Гуменото пате. На тази дата в САЩ се отбелязва Денят на популярната гумена играчка.

За страха от петък 13-и има термин - параскаведекатриафобия или фригатрискаидекафобия. Проучване, направено във Великобритания, показва, че 30 процента от жителите на Острова страдат от тази фобия. Около 43 процента от анкетираните се определят като суеверни. Някои хора стигат до там, че променят плановете си за деня, за да не се налага да напускат домовете си и евентуално да ги сполети нещастие.

Страхът от числото 13, тормозещ внушителните 70 процента от британците, е известен като трискаидекафобия. Според проучване 72 процента от жителите на Острова са се сблъсквали с лош късмет на "фаталната" дата. Дали обаче всичко е плод на въображението им? Съдейки по някои факти, хората имат основания да се боят, тъй като на тази дата са се случили или предстои да се случат и някои страховити събития.

През август 2010 г. 13-годишно момче е ударено от мълния в Съфолк, Великобритания. Колкото и невероятно да звучи, това се е случило в 13 часа и 13 минути. За късмет момчето се е разминало само с леки изгаряния.

В публикация от 1993 г., озаглавена "Вреди ли петък 13-и на здравето?", изследователи анализират пътните инциденти и болничните приеми на тази дата в сравнение с останалите петъци. Анализът показва, че макар по-малко хора да сядат зад волана в петък 13-и, болничните приеми се увеличават с 52 процента.



Най-злокобната самолетна катастрофа, регистрирана на петък 13-и, се случва през октомври 1972 г., когато самолет се разбива в Андите. На място загиват 12 души, други умират при последвала лавина. Преди да им бъде оказана помощ 72 дни по-късно, оцелелите са принудени да се хранят с трупове. Инцидентът е претворен във филма "Живи".

На тази дата се очаква краят на света. Според прогнозите в петък 13-и през 2029 г. астероидът 99942 Апофис с диаметър 320 метра ще премине опасно близо край Земята. Според учени от НАСА той е достатъчно голям, за да оцелее при преминаването през земната атмосфера. Ако падне на суша, астероидът може да опустоши регион с размерите на Тексас. Ако падне в океана, може да предизвика повсеместни вълни цунами.

Петък 13-и наистина е ден, който носи лош късмет на шофьорите, според статистика на пътните произшествия. Анализ на шест петъка 13-и, случили се между 2002 и 2006 г., направен от застрахователната компания "Норуич юниън", показва, че исковете за изплащане на обезщетение на този ден са били с 13 процента повече, отколкото в останалите дни.

През Втората световна война през септември 1940 г. на петък 13-и нацистите бомбардират Бъкингамския дворец.

На 13 ноември 1970 г. циклон отнема живота на 500 000 души в Бангладеш в едно от най-катастрофалните природни бедствия, на които човечеството някога е било свидетел.

През 2012 г. на тази дата частично потъва туристическият кораб Коста Конкордия. Загиват над 30 души.



Паричните загуби на всеки петък 13-и се изчисляват на около 900 милиона долара, тъй като много хора се страхуват да работят и пътуват на тази дата.



Едно от най-известните и брутални убийства в Ню Йорк се случва на тази дата. В петък 13-и през март 1964 г. управителката на бар Кити Дженовезе е нападната, малтретирана и изнасилена от непознат маниак, идентифициран впоследствие като Уинстън Моузли. Според публикация на в. "Ню Йорк таймс" 38 души са били свидетели на нападението, но никой не е повикал полиция. Трагичният случай заляга в курсовете по психология като илюстрация на "ефекта на страничния наблюдател" или "синдрома Кити Дженовезе", когато хората не реагират в дадена ситуация, допускайки, че някой друг ще го направи.

На тази дата се извършват повече убийства. Едно от най-известните сред тях е убийството на 25-годишната проститутка Франсис Коулс на 13 февруари 1891 г., която става последната жертва на Джак Изкормвача.

