"Дисниленд" - малки и големи мечтаят овеселителните паркове отново да отворят врати

Р едица фенове на "Дисни" в САЩ вече мечтаят овеселителните паркове отново да отворят врати.

Каква обаче е реалността в свят, преминал през пандемия? Едно нещо е сигурно - това ще бъде един различен свят. Защото все пак предпазните маски и спазването на социална дистанция съвсем не бяха част от преживяването в "Дисниленд", преди да затвори през месец март.

