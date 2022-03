За първи път: Микропластмаса е открита в човешката кръв

М икропластично замърсяване е открито в човешката кръв за първи път, като учените откриват малките частици в почти 80% от изследваните хора, съобщават от The Guardian.

Откритието показва, че частиците могат да пътуват около тялото и да се задържат в органите. Въздействието върху здравето все още не е известно. Но изследователите са загрижени, тъй като микропластмасата причинява увреждане на човешките клетки в лабораторията и вече е известно, че частиците от замърсявания въздух влизат в тялото и причиняват милиони ранни смъртни случаи годишно.

