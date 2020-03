Диляна Попова с много секси рокля на бляскава премиера

Премиерата на Останалото е пепел... 😁 Благодаря на @maison_bogomil , че ме облече точно с това, което искам ❤️, на @ivetfashionstore и на всички, които бяха там !🙏🏻😘

A post shared by Dilyana Popova (@dillyanapopova) on Mar 4, 2020 at 12:09am PST