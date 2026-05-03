Верижна катастрофа на Северната тангентата край София

Т ри леки автомобила са се ударили на Северната скоростна тангента в посока Ботевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. Пострадали са трима души – двама водачи и пътничка. Те са транспортирани за преглед в лечебно заведение.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) първоначално съобщиха, че временно се ограничава движението в една лента при км 6 на Северната скоростна тангента в посока Ботевград поради пътния инцидент, а по-късно информираха, че е въведен обходен маршрут – по Северната дъга на Софийския околовръстен път.

Трафикът се регулира от пътната полиция.