Цветето с най-отвратителна миризма в света събра ентусиасти в Лондон (ВИДЕО)

С корошните посетители на ботаническите градини в Лондон, Kew Gardens, имаха рядката възможност да се насладят на едно от най-причудливите растения в света - Amorphophallus Titanum, наричан просто Титан Арум.

Цветето изненада всички, след като цъфна по-рано от традиционната си дата и събра куп ентусиасти да го видят, тъй като разцъфва едва за 24 до 48 часа. Любопитно е, че всеки желаещ да го стори, трябваше да се примири с най-неприятната част от процеса, а именно тази, заради която специалистите го наричат "най-вонящото растение в света".

Missed the Titan arum bloom this week? Then we've got some good news for you 👀



We have another Titan arum set to bloom soon, but only for another 24 hours. Keep an eye on our channels if you're hoping to experience the site (and stench) in person 💚 pic.twitter.com/6CS6HHBywX