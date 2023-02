Рекордите на Гинес: Боби от Португалия е най-възрастното куче в историята (СНИМКА)

К уче на име Боби, което живее в Португалия, бе регистрирано от рекордите на Гинес като най-възрастното куче в историята, чиято възраст е потвърдена с документи, съобщи Скай нюз, цитирана от БТА.

Боби е роден на 11 май 1992 г.

На 30 години и 268 дни той е новият рекордьор, обявен само две седмици, след като за най-възрастно куче в света в момента бе регистриран Спайк, чихуахуа от Охайо, в САЩ. Рождената дата на Боби е потвърдена от базата данни на домашните любимци на португалското правителство и от Националния съюз на ветеринарите в Португалия.

The Guinness Book of World Records declared Bobby the oldest dog at the age of 30 years and 266 days. He is not only the oldest living dog but the oldest dog ever#Bobi | #GuinessWorldRecords |https://t.co/7KsZbp1ArT pic.twitter.com/Znec0xaYWl