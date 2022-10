На 22 години почина Пебълс - най-старото куче в света (СНИМКА)

Н ай-старото куче в света почина на 22 години, съобщи АФП. Пебълс живееше в югоизточен район на САЩ и беше включена в Книгата на рекордите на Гинес, предаде БТА.

Pebbles, the world’s oldest dog, has died at age 22.



The toy fox terrier gave birth to 32 puppies, liked to dress up and had her own Instagram account. https://t.co/8CnDVboqHn