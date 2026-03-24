Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Ч ък Норис прекара своите „златни години“ в отлична физическа форма, като дори изкачи емблематична планина в Северна Калифорния само няколко месеца преди шокиращата си кончина на 86-годишна възраст.

Прочутият майстор на бойните изкуства и екшън звезда покори високия 3187 метра връх Ласен (Lassen Peak) през септември, отбелязвайки постижението си с публикация в Instagram.

„Какъв ден! Имах удоволствието отново да изкача връх Ласен“, написа той тогава. Планината е най-южният активен вулкан в Каскадните планини, чието последно изригване е регистрирано между 1914 и 1917 г. В публикацията си Норис сподели, че е посещавал вулкана и преди, а „разходката по тези пътеки е събудила толкова много прекрасни спомени“. Той отбеляза още, че съпругата му, Джина О'Кели, е израснала в този район.

„Винаги ще бъда благодарен, че ме запозна с тази великолепна гледка. Бог да ме благослови“, заключи той. Според Службата за националните паркове, нивото на трудност при изкачването на връх Ласен се определя като „натоварващо“, с маршрут от около 8 километра в двете посоки. Изкачването до височината от 3187 метра може да отнеме до пет часа.

Подвигът е поредното доказателство за репутацията на Норис като суров, стоически екшън герой с неудържима воля. Само преди 10 дни, на своя 86-и рожден ден, Норис публикува видео в Instagram, в което демонстрира бойните си умения.

„Аз не остарявам“, каза легендарният актьор на своите последователи тогава. „Аз преминавам на следващо ниво.“

Според разпространената информация, в сряда Норис е бил откаран по спешност в болница в Хавай поради влошено здравословно състояние. В петък семейството му обяви „внезапната“ му кончина, като добави, че обстоятелствата около смъртта му ще останат в тайна.

Норис оставя след себе си съпругата си Джина О'Кели и техните 24-годишни близначки – Дакота и Даниле, както и три деца от предишни връзки: Майк (63 г.), Дина (62 г.) и Ерик (60 г.).

Дори след смъртта си, Чък Норис продължава да излъчва своята аура на непобедимост.

„Той не е умрял, просто е преминал в различна реалност“, коментира потребител в Instagram. „Завинаги легенда.“