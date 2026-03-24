Любопитно

Чък Норис покорил 3187- метров вулкан само месеци преди смъртта си

Нивото на трудност при изкачването на връх Ласен се определя като „натоварващо“, с маршрут от около 8 километра в двете посоки

24 март 2026, 12:25
Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”
Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира
23 март: Почитаме св. Лидия и мъчениците Никон и Лука

23 март: Почитаме св. Лидия и мъчениците Никон и Лука
Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала

Божидар Саръбоюков с бронз в скока на дължина на Световното в зала
Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти
Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!
Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам - един от най-големите празници в исляма
Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Рецептата за 100 години живот на Дик Ван Дайк: Забравете гнева, ако искате да оцелеете

Ч ък Норис прекара своите „златни години“ в отлична физическа форма, като дори изкачи емблематична планина в Северна Калифорния само няколко месеца преди шокиращата си кончина на 86-годишна възраст.

Прочутият майстор на бойните изкуства и екшън звезда покори високия 3187 метра връх Ласен (Lassen Peak) през септември, отбелязвайки постижението си с публикация в Instagram.

„Какъв ден! Имах удоволствието отново да изкача връх Ласен“, написа той тогава. Планината е най-южният активен вулкан в Каскадните планини, чието последно изригване е регистрирано между 1914 и 1917 г. В публикацията си Норис сподели, че е посещавал вулкана и преди, а „разходката по тези пътеки е събудила толкова много прекрасни спомени“. Той отбеляза още, че съпругата му, Джина О'Кели, е израснала в този район.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Винаги ще бъда благодарен, че ме запозна с тази великолепна гледка. Бог да ме благослови“, заключи той. Според Службата за националните паркове, нивото на трудност при изкачването на връх Ласен се определя като „натоварващо“, с маршрут от около 8 километра в двете посоки. Изкачването до височината от 3187 метра може да отнеме до пет часа.

Подвигът е поредното доказателство за репутацията на Норис като суров, стоически екшън герой с неудържима воля. Само преди 10 дни, на своя 86-и рожден ден, Норис публикува видео в Instagram, в което демонстрира бойните си умения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Аз не остарявам“, каза легендарният актьор на своите последователи тогава. „Аз преминавам на следващо ниво.“

Според разпространената информация, в сряда Норис е бил откаран по спешност в болница в Хавай поради влошено здравословно състояние. В петък семейството му обяви „внезапната“ му кончина, като добави, че обстоятелствата около смъртта му ще останат в тайна.

Норис оставя след себе си съпругата си Джина О'Кели и техните 24-годишни близначки – Дакота и Даниле, както и три деца от предишни връзки: Майк (63 г.), Дина (62 г.) и Ерик (60 г.).

Дори след смъртта си, Чък Норис продължава да излъчва своята аура на непобедимост.

„Той не е умрял, просто е преминал в различна реалност“, коментира потребител в Instagram. „Завинаги легенда.“

Чък Норис връх Ласен изкачване на планина физическа форма бойни изкуства екшън звезда кончина
Войната в Персийския залив удря британците в джоба

Шокът от Иран замразява икономическото възстановяване на Стармър

Свят Преди 7 минути

Политиците във Великобритания едва започват да се справят с дългосрочните ефекти от конфликта в Близкия изток и разполагат с малко пространство за маневриране.

Повече от „майката на Илон": Невероятната история на Мей Мъск

Повече от „майката на Илон“: Невероятната история на Мей Мъск

Любопитно Преди 17 минути

Ето всичко, което трябва да знаете за нейната модна кариера, борбата ѝ срещу стереотипите и опита ѝ в отглеждането на милиардер-предприемач

Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Politico: Кралят на Дания, който си мие зъбите със сапун

Свят Преди 48 минути

Ларс Льоке Расмусен може да спечели само 12 места в следващия парламент на страната, но именно той може да реши кой ще управлява Дания

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

16-годишният, стрелял в класна стая в Хасково, получи обществено порицание

България Преди 52 минути

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро

Снимката е илюстративна

Британският разрушител HMS Dragon пристигна в Кипър

Свят Преди 57 минути

Изпратени са и два хеликоптера AW159 Wildcat, пригодени за прехващане на дронове

Мюнхен избра първия си открито хомосексуален кмет

Мюнхен избра първия си кмет от Зелените в историческа загуба за социалдемократите

Свят Преди 1 час

Доминик Краузе победи дългогодишния кмет Дитер Райтер с убедителна преднина

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

Над 50 сигнала в МВР за изборни нарушения само за ден

България Преди 1 час

Зам.-министърът на вътрешните работи Иван Анчев отчете, че има повишено обществено доверие към МВР

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене заради нарушения

България Преди 1 час

Обектите са разположени в Боровец, София и Бургас

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Любопитно Преди 1 час

Ресторант предизвиква заможните любители на сладкото с нов, ултра-декадентски коктейл, който съчетава в себе си най-редките алкохолни напитки и 24-каратово злато

Снимката е илюстративна

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

Свят Преди 1 час

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Свят Преди 1 час

Администрацията му подготвя смяна на режима, докато островът се бори с икономическа криза

Мъж наруши ограничителна заповед и преби съпругата си

Арестуваха мъж за побой над съпругата му в Свищов

България Преди 1 час

Той нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие

НАП стартира ежедневни публикации за средните цени на бензин и дизел

НАП стартира ежедневни публикации за средните цени на бензин и дизел

България Преди 1 час

От днес приходната агенция започва да публикува ежедневни данни за средните цени на дребно на бензин А95 и дизел, които ще служат за официален ориентир при активирането на новата държавна програма за компенсации

Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

Свят Преди 1 час

Целият персонал, близо 800 души, е бил евакуиран

Джей Ди Ванс

Криза в Белия дом: Призоваха Джей Ди Ванс да обяви Тръмп за недееспособен

Свят Преди 2 часа

Журналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Нора Шопова издава тънкостите на подиума, води семинар бременна в 7-ми месец

Edna.bg

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

Edna.bg

Академията на ЦСКА има нов главен методист

Gong.bg

Стилиян Петров обявява голяма новина

Gong.bg

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Nova.bg

Кола с българска регистрация се вряза в заведение в Атина

Nova.bg