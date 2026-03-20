Почина Чък Норис

20 март 2026, 16:02
К ино легендата Чък Норис е починал на 86 години, след като вчера беше съобщено, че е приет по спешност в болница в Хавай. Актьорът е починал в четвъртък сутринта, според публикация, споделена от семейството му в Instagram.

„С тежки сърца семейството ни съобщава за внезапната кончина на нашия любим Чък Норис вчера сутринта“, съобщи семейството. „Въпреки че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, моля, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и в мир“.

Не е ясно какъв медицински спешен случай е претърпял актьорът.

Семейството му отдаде почит на Норис като „предан съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство“.

„Той живя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост на хората, които обичаше. Чрез работата, дисциплината и добротата си той вдъхнови милиони хора по света и остави трайно въздействие върху толкова много животи“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актьорът, който навърши 86 години по-рано този месец, беше хоспитализиран в Хавай в четвъртък, 19 март, съобщи TMZ. Това се случи само дни след като Норис отпразнува рождения си ден с публикация в Instagram, на която се боксира и тренира на 10 март.

Ето цялото изявление на семейството му:

„С натежали сърца нашето семейство споделя внезапната кончина на нашия обичан Чък Норис вчера сутринта. Макар че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, моля, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и беше в мир.

За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше отдаден съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство.

Той изживя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост към хората, които обичаше. Чрез своята работа, дисциплина и доброта той вдъхнови милиони по света и остави траен отпечатък върху толкова много животи.

Макар сърцата ни да са разбити, ние сме дълбоко благодарни за живота, който той изживя, и за незабравимите моменти, които имахме щастието да споделим с него. Любовта и подкрепата, които получи от феновете по целия свят, означаваха толкова много за него, а нашето семейство е искрено благодарно за това. За него вие не бяхте просто фенове, а негови приятели.

Знаем, че много от вас бяха чули за скорошната му хоспитализация, и сме искрено благодарни за молитвите и подкрепата, които му изпратихте.

Докато скърбим за тази загуба, любезно молим за лично пространство за нашето семейство в този труден момент. Благодарим ви, че го обичахте заедно с нас“.

Норис е роден като Карлос Рей Норис в Райън, Оклахома, през 1940 г. Майка му е ирландка, а баща му, според него, е чероки. В мемоарите си от 1988 г. „Тайната на вътрешната сила: Моята история“ Норис разказва за алкохолизма на баща си и как той се отразява на детството и юношеството му.

„Едва когато баща ми се завърна от Втората световна война, той наистина започна да пие“, каза Норис пред PEOPLE през 1988 г. Но в най-лошите си случаи той напускаше семейството с месеци, след което се връщаше, за да сее хаос.

Чък Норис Смърт Актьор 86 години Хоспитализация Хавай Семейство Медицински случай Биография Кино легенда
