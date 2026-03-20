Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Г олемите екшън звезди на 80-те и 90-те години на миналия век почетоха с постове в социалните мрежи легендарния Чък Норис, който почина днес, дни след 86-ия си рожден ден.

"Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел. Чък Норис не просто получава крила, той си отмъщава", написа Лоренцо Ламас в X.

My prayers to Gina, Aaron and family. Watch out evil world, there is an angel of consequence at the gates. Chuck Norris doesn’t just get wings, he gets even. https://t.co/MMsBb4N9fH — Lorenzo Lamas (@lorenzolamas) March 20, 2026

"Най-дълбоки съболезнования за кончината на моя приятел Чък Норис. Познавахме се от ранните ми години и винаги съм уважавал човека, който беше. Сърцето и молитвите ми са със семейството му. Той никога няма да бъде забравен", заяви Жан-Клод Ван Дам във Фейсбук.

"Прекарах страхотно време, работейки с Чък. Той беше изцяло американец във всяко едно отношение. Страхотен човек и моите съболезнования на прекрасното му семейство", коментира Силвестър Сталоун в Инстаграм.