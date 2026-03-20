Свят

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

20 март 2026, 20:08
Източник: Getty Images

Г олемите екшън звезди на 80-те и 90-те години на миналия век почетоха с постове в социалните мрежи легендарния Чък Норис, който почина днес, дни след 86-ия си рожден ден.

"Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел. Чък Норис не просто получава крила, той си отмъщава", написа Лоренцо Ламас в X.

"Най-дълбоки съболезнования за кончината на моя приятел Чък Норис. Познавахме се от ранните ми години и винаги съм уважавал човека, който беше. Сърцето и молитвите ми са със семейството му. Той никога няма да бъде забравен", заяви Жан-Клод Ван Дам във Фейсбук.

"Прекарах страхотно време, работейки с Чък. Той беше изцяло американец във всяко едно отношение. Страхотен човек и моите съболезнования на прекрасното му семейство", коментира Силвестър Сталоун в Инстаграм.

Чък Норис Съболезнования Екшън звезди
Последвайте ни
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 4 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 4 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

