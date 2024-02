„Чувствам се добре да се върна“: Джеръми Ренър с изненадваща поява на наградите People's Choice 2024

Д жеръми Ренър помогна на друга звезда на Marvel Симу Лиу да даде началото на наградите People's Choice Awards за 2024 г.

Повече от 13 месеца след инцидента със снегорин, който остави Ренър в критично състояние, той излезе на сцената в Калифорния в неделя, за да представи първата награда за вечерта.

„Трябва да кажа, че се чувствам добре да се върна“, каза 53-годишният Ренър на публиката, след като излезе под бурни аплодисменти. „Тази година беше страхотно пътуване и съм щастлив да бъда тук с вас, феновете. Вие сте най-добрите.

Jeremy Renner in the building presenting the award for The TV Performance of the year to our winner Billie Eilish! #PCAs pic.twitter.com/zNfkeOOvh7