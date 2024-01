1 година след инцидента със снегорин: Джеръми Ренър се завръща с нов проект

П рез годината, откакто Джеръми Ренър почти загуби живота си при странен инцидент на Нова година, звездата на Marvel се доказа като също толкова успешен супергерой и извън екрана.

Jeremy Renner is returning to acting just days after the one-year anniversary of the snowplow accident that nearly took his life #THRNews pic.twitter.com/LbwJMSbagU — The Hollywood Reporter (@THR) January 2, 2024

Именно на Нова година през 2023 г. актьорът от „Отмъстителите“ беше премазан близо до дома си в Невада, докато се опитваше да спре снегорина си да не удари племенника му.

Jeremy Renner showed his deepest gratitude to those who helped him during his near-fatal snowplow accident one year after the incident. https://t.co/TtyzZyMf0x — ABC News (@ABC) January 2, 2024

Инцидентът счупи няколко от костите на Ренър, включително осем ребра, счупени на 14 места, очна кухина, коляно. Колабира белият му дроб, а черният му дроб бе пробит от ребро.

Ренър буквално беше близо до смъртта, тъй като лекарят му каза по това време, че снегоринът е бил на милиметри от удара на жизненоважен орган или основен нерв.

От този травматичен момент Ренър изглежда извлича максимума от втория си шанс.

Наскоро той потвърди, че издава нов албум. По-рано този месец той сподели това, което изглеждаше като обложка на албум, озаглавен „Изчакай“, в своя Instagram и в надписа го нарече „Нов музикален дневник – история за живот, смърт, възстановяване, всички научени неща".

Когато обяви проекта през октомври, той каза в Instagram, че „беше болезнено, дълбоко лечебно и в крайна сметка катарзисно за мен да създавам. Надявам се да събера смелостта да споделя с всички вас.”

Това е само последният начин, по който звездата от „Ястребово око“ празнува възстановяването си – възстановяване, което той с радост сподели с милионите си последователи.

През ноември той публикува видеоклип от тренировката си, като написа „Днес отбелязвам 10 месеца възстановяване“.

Клипът показа как актьорът подскача надолу по хълм и тича обратно нагоре – отбелязвайки значителен напредък от момента, в който трябваше да се учи отново да ходи по-рано през годината.

В друга публикация през ноември Ренър написа, че „проучва ВСЕКИ вид терапия от 14 януари... всеки ден, безброй часове физиотерапия, пептидни инжекции, интравенозни капки и инжекции, стволови клетки и екзозоми, червена светлина/IR терапия, хипербарна камера 2.0 атмосфери, студено потапяне и списъкът продължава и продължава...“

„Но най-голямата ми терапия беше умът и волята ми да бъда тук и да се стремя да се възстановя и да бъда по-добър... Бъдете изключителни… Чувствам, че е мой дълг да го направя“, написа той.

„Не за да пропилея живота си, че съм пощаден, а за да се върна на моето семейство, приятели и всички вас, които ми помогнахте да издържа. Благодаря на всички.”

‘A lot for me to fight for’: Jeremy Renner reflects on snowplough accident https://t.co/6COEPeITPD — Guardian news (@guardiannews) January 1, 2024

В допълнение към популяризирането на водката си Sweet Grass Vodka, Ренър също рекламира своя сериал на Disney+ „ Rennervations ”, който беше заснет преди инцидента му.

С всички тези проекти, както и със зашеметяващия напредък, който постигна през последната година, актьорът и музикант със сигурност ще прекара началото на 2024 г. наистина благодарен за това колко далеч е стигнал.