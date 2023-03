Повелия: Земеделският рай, превърнат в чумав остров

О пределено познаваме много истории за призраци, но чували ли сте за обитавания от духове остров Повелия? Повелия е малък остров, разположен между Венеция и Лидо във Венецианската лагуна, Италия, и е една от най-мрачните тайни на страната. Островът има мрачна и трагична история, тъй като през XVIII и XIX в. е използван като карантинна станция за жертви на чума, а по-късно като жестоко убежище за психично болни.

Земеделският рай, превърнат в чумав остров

Най-ранното известно споменаване на остров Повелия е от 421 г. след Христа. В ранните години на съществуването си островът е използван предимно като римски военен пост. През следващите векове островът се използва за земеделие и риболов, като на него живее и малка общност от рибари и фермери. Като цяло островът останал сравнително спокоен и предлагал много ресурси на онези, които живеели там. Така е до избухването на бубонната чума през XVIII век.

Чумата, известна още като Черната смърт, е силно заразно и смъртоносно заболяване, което се разпространява бързо в Европа, Азия и Африка. От страх, че болестта ще продължи да заразява Италия, остров Повелия е превърнат в карантинен пункт за корабите, пристигащи във Венеция, за да се предотврати по-нататъшното ѝ разпространение. Поради изолацията му от континента се смята, че това е най-доброто място за изолиране на болестта от останалата част на Европа. Лицата, за които имало съмнение, че са болни, били принудително изпращани на острова, за да получат лечение и да изчакат карантината.

За съжаление този план не е ефективен. Болните от чума на Повелия били настанени в големи общински сгради, наречени лазарети, където често били разделяни по пол и тежест на симптомите. На много места многобройните сгради на острова са били пренаселени, нехигиенични и с лоша вентилация, което е улеснило разпространението на болестта в тези нечовешки условия. Те също така са били лекувани неефективно, често с примитивни билкови средства или с кръвопускане, което е довело до допълнителни инфекции.

Поради естеството на болестта много от болните, изпратени на острова, никога не се завръщат. Работниците е трябвало да погребват телата на починалите на острова, като се смята, че през XVIII и XIX в. на острова са починали и са били погребани над 160 000 души. В някои документи дори се посочва, че поради високата смъртност работниците не са имали достатъчно място за погребване на мъртвите, което е довело до алтернативни методи за обезвреждане на телата, включително изгаряне и оставяне на купчини, за да се разпаднат.

От чумна карантина до нечовешко убежище

След като е използвана за карантина на болните от чума, Повелiя продължава да се използва като място за лечение на болни. През XX в. островът е превърнат в място за лечение на психично болни, а не на страдащи от чума. Както и в случая с болните от чума обаче, Повелия отново се превръща в място, където нуждаещите се от помощ са сериозно пренебрегвани.

В качеството си на лечебно заведение островът става известен с нечовешкото си отношение към пациентите, като има безброй съобщения за сериозни злоупотреби, небрежност и варварски медицински процедури, извършвани върху пациентите. В докладите се посочва, че пациентите са били бити, ограничавани и оставяни в изолация за дълги периоди от време.

Записаните примери за нехуманно отношение към пациентите включват електроконвулсивна терапия (тя включва изпращане на електрически ток през мозъка, което предизвиква краткотраен прилив на електрическа активност, известен също като припадък, за облекчаване на симптомите на някои психични проблеми), лоботомия и други експериментални медицински процедури. В резултат на това лечение много пациенти умират от жестока и мъчителна смърт, за да бъдат погребани в същата пръст като хиляди жертви на чума само век по-рано.

