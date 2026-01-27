Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

К онсервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели изборите с откритата подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

67-годишният строителен магнат беше обявен за победител на вота през ноември с изключително малка разлика, след като Тръмп заплаши да прекрати помощта за най-бедната страна в Централна Америка, ако неговият „приятел“ бъде победен.

Полагайки клетва пред Конгреса в столицата Тегусигалпа, Асфура обеща „да се бори директно с несигурността – не се съмнявайте в това“.

Той също така отправи призив за единство след избори, белязани от обвинения в измами и триседмично забавяне при обявяването на резултатите.

„Няма да напреднем чрез обиди, отмъщение или омраза“, заяви новият президент.

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка, след като консервативни сили, водили кампания с акцент върху престъпността и корупцията, замениха леви правителства в Чили, Боливия, Перу и Аржентина.

Асфура, който е от палестински произход, победи телевизионната звезда и също консерватор Салвадор Насраля с 40,1% от гласовете срещу 39,5%, според официалните резултати.

След победата си той пътува до Съединените щати, където се срещна с държавния секретар Марко Рубио, а също така посети израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.