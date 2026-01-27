Свят

Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка

27 януари 2026, 19:25
Съюзник на Тръмп положи клетва като президент на Хондурас
Източник: EPA/БГНЕС

К онсервативният бизнесмен Насри Асфура положи клетва като президент на Хондурас, два месеца след като спечели изборите с откритата подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

67-годишният строителен магнат беше обявен за победител на вота през ноември с изключително малка разлика, след като Тръмп заплаши да прекрати помощта за най-бедната страна в Централна Америка, ако неговият „приятел“ бъде победен.

Ройтерс: Аутсайдер спечели президентските избори в Салвадор

Полагайки клетва пред Конгреса в столицата Тегусигалпа, Асфура обеща „да се бори директно с несигурността – не се съмнявайте в това“.

Той също така отправи призив за единство след избори, белязани от обвинения в измами и триседмично забавяне при обявяването на резултатите.

„Няма да напреднем чрез обиди, отмъщение или омраза“, заяви новият президент.

Победата на Асфура осигурява на Тръмп още един съюзник в Латинска Америка, след като консервативни сили, водили кампания с акцент върху престъпността и корупцията, замениха леви правителства в Чили, Боливия, Перу и Аржентина.

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Асфура, който е от палестински произход, победи телевизионната звезда и също консерватор Салвадор Насраля с 40,1% от гласовете срещу 39,5%, според официалните резултати.

След победата си той пътува до Съединените щати, където се срещна с държавния секретар Марко Рубио, а също така посети израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Източник: БГНЕС    
Насри Асфура Хондурас Доналд Тръмп
Последвайте ни
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

България отговори на новата атака от РС Македония

България отговори на новата атака от РС Македония

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

pariteni.bg
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

Протест в София срещу участието на България в Съвета за мир

България Преди 1 час

Част от протестиращите са входирали отворено писмо в деловодството на парламента

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

Тежка катастрофа взе жертва край Враца

България Преди 1 час

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове

<p>Съюзник на Тръмп предупреждава за Антихриста в Париж</p>

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Свят Преди 3 часа

"Чух повече за Антихриста през тези 45 минути, отколкото през целия си живот"

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Любопитно Преди 3 часа

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира д-р Хъ Дзянкуей

<p>&quot;Граничен цар&quot;: Човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис</p>

Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

Свят Преди 3 часа

Очакваното оттегляне на Грег Бовино идва на фона на засилен контрол, докато Тръмп изпраща "граничния цар" Том Хоуман в Минеаполис

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

България Преди 4 часа

Двете инфлуенсърки – 30-годишна италианка и 46-годишна българка, са укрили общо 800 000 евро

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Свят Преди 4 часа

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки

Данните от КПК да отидат в ДАНС

Данните от КПК да отидат в ДАНС

България Преди 4 часа

Това реши правната комисия

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Любопитно Преди 4 часа

Историята на братята Алви от Пакистан, които положиха началото на ерата на антивирусния софтуер

Снимката е илюстративна

Сексът, който ги уби: Как съвременните хора заличиха неандерталците

Любопитно Преди 4 часа

Ново изследване разкрива, че неандерталците може да не са изчезнали заради климата или войни, а просто да са били генетично „погълнати“ от нас. Сексът между видовете довел до пълно разреждане на ДНК-то им, докато родът им не се стопил в нашия

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

Свят Преди 5 часа

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

Илияна Йотова

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

България Преди 5 часа

Президентът Илияна Йотова обяви официалния график за консултациите по избор на служебен министър-председател. От сряда до петък на „Дондуков“ 2 ще се изредят шефовете на БНБ, Сметната палата и омбудсманът. Вижте кога точно ще се решава съдбата на следващия кабинет

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 5 часа

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време

<p>Зловещите последни думи преди частен самолет&nbsp;да избухне в пламъци</p>

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Свят Преди 5 часа

Трагедия в Мейн: Частен джет с елитни юристи от Тексас се преобърна и избухна в пламъци по време на снежна буря. Шестима загинаха, а запис от диспечерската кула улови зловещи последни думи секунди преди взрива: „Нека бъде светлина“

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

Свят Преди 5 часа

Ако Брюксел позволи този момент да премине без корекция на курса, другите няма да чакат. Сделката може да не е съвършена, но бездействието е далеч по-лошо

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

България Преди 5 часа

За периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая

Всичко от днес

От мрежата

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Братът на Владо Карамазов се връща в България

Edna.bg

40 зелени флага в любовта: списъкът, който ни напомня как изглежда здравата връзка!

Edna.bg

Трагедия с фенове на ПАОК потресе Балканите, седем човека загинаха в катастрофа

Gong.bg

Чужденецът с най-много мачове за ЦСКА от настоящия състав тренира отново

Gong.bg

Отряд „Кобра” обсади дома на Христо Върбанов в Костинброд (СНИМКИ)

Nova.bg

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Nova.bg