Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

27 януари 2026, 17:23
Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит
Източник: iStock/Getty Images

П етчленен състав на Окръжен съд – Ловеч призна за виновен подсъдимия за убийство, извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост. 

Случаят е от края на 2021 г., когато в изоставена постройка в град Луковит е открито тялото на 16-годишно момиче. Установено е, че то е било удушено. Обвинение за убийството е повдигнато на 25-годишен (към момента на престъплението) мъж от същия град. 

Момиче, завлечено и жестоко убито в изоставена къща в Луковит - какво реши съдът

След като съобрази събраните и представени по делото писмени и устни доказателства и въз основа на закона, разширеният състав на Окръжен съд – Ловеч призна подсъдимия за виновен и го осъди на 19 години лишаване от свобода.

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим, като от него ще бъде приспаднато времето на задържане.

Умъртвяването е извършено умишлено по особено жесток и мъчителен за жертвата начин, постанови съдът

Мъжът е подсъдим за това престъпление за втори път, след като преди малко повече от година беше осъден за него, но присъдата не влезе в сила, тъй като съдия-докладчикът по делото почина, преди да бъдат изготвени мотивите към нея. Това наложи цялото наказателно производство да се проведе наново от друг състав на ОС – Ловеч, за да се спази принципът за неизменност на съдебния състав.

Присъдата подлежи на жалба и протест пред в 15-дневен срок от днес.

Източник: БГНЕС    
Убийство Окръжен съд Ловеч Луковит
Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Как да получите пенсия и обезщетение, ако работите в Гърция

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Свят Преди 40 минути

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

Свят Преди 1 час

С микробус към Франция пътували 10 души

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Унгария и Словакия ще се борят за руския газ в съда на ЕС

Свят Преди 2 часа

Унгария и Словакия разчитат в голяма степен на руски енергийни доставки

Данните от КПК да отидат в ДАНС

Данните от КПК да отидат в ДАНС

България Преди 2 часа

Това реши правната комисия

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Любопитно Преди 2 часа

Историята на братята Алви от Пакистан, които положиха началото на ерата на антивирусния софтуер

Снимката е илюстративна

Сексът, който ги уби: Как съвременните хора заличиха неандерталците

Любопитно Преди 2 часа

Ново изследване разкрива, че неандерталците може да не са изчезнали заради климата или войни, а просто да са били генетично „погълнати“ от нас. Сексът между видовете довел до пълно разреждане на ДНК-то им, докато родът им не се стопил в нашия

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

Свят Преди 3 часа

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 3 часа

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време

<p>Зловещите последни думи преди частен самолет&nbsp;да избухне в пламъци</p>

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Свят Преди 3 часа

Трагедия в Мейн: Частен джет с елитни юристи от Тексас се преобърна и избухна в пламъци по време на снежна буря. Шестима загинаха, а запис от диспечерската кула улови зловещи последни думи секунди преди взрива: „Нека бъде светлина“

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

Свят Преди 3 часа

Ако Брюксел позволи този момент да премине без корекция на курса, другите няма да чакат. Сделката може да не е съвършена, но бездействието е далеч по-лошо

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

България Преди 3 часа

За периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

България Преди 3 часа

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции", отбеляза той

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

България Преди 4 часа

Разпространяват се фалшиви имейли и SMS-и, в които се твърди, че има дублиране на плащания или неправомерно задържани суми по банкови сметки

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

България Преди 4 часа

Защитникът на подсъдимия настоя за съкратено съдебно следствие

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно Преди 4 часа

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

<p>Асен Василев обяви дали биха управлявали&nbsp;с Румен Радев</p>

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

България Преди 4 часа

Той категорично отхвърли възможността за управление между ПП-ДБ, ГЕРБ и Радев

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

40 зелени флага в любовта: списъкът, който ни напомня как изглежда здравата връзка!

Edna.bg

Три храни, които Чарлз III е забранил категорично в двореца

Edna.bg

Трагедия с фенове на ПАОК потресе Балканите, седем човека загинаха в катастрофа

Gong.bg

Играчът с най-много мачове за ЦСКА от настоящия състав тренира отново

Gong.bg

Какво следва след разговорите на Йотова с възможните служебни премиери

Nova.bg

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Nova.bg