Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

С АЩ обявиха мащабно многодневно учение на Военновъздушните сили в Близкия изток, на фона на нарастващото напрежение между Вашингтон и Техеран заради смъртоносните репресии на Иран срещу антиправителствените протести, предаде АФП.

Съобщението беше направено ден след като американските въоръжени сили заявиха, че ударната група на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“ е пристигнала в Близкия изток, което значително увеличава военната мощ на САЩ в региона.

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

Учението ще „демонстрира способността за разполагане, разпръскване и поддържане на бойна въздушна мощ в целия Близък изток“, съобщи въздушния компонент на Централното командване на САЩ, което отговаря за американските сили в региона.

Не бяха оповестени нито конкретни дати, нито точното място на провеждане на учението.

Междувременно командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че съседните държави ще бъдат „считани за враждебни“, ако тяхна територия бъде използвана за атака срещу Иран.

„Съседните държави са наши приятели, но ако тяхната земя, въздушно пространство или води бъдат използвани срещу Иран, те ще бъдат считани за враждебни“, заяви Мохамад Акбарзаде, политически заместник на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от информационната агенция „Фарс“.

Протестите в Иран започнаха в края на декември, подхранени от икономически недоволства, но впоследствие прераснаха в масово движение срещу Ислямската република, с мащабни улични демонстрации в продължение на няколко дни, започвайки от 8 януари.

Правозащитна организация, базирана в САЩ, съобщи, че е потвърдила смъртта на над 6 000 души по време на протестите, като добави, че разследва още над 17 000 потенциални смъртни случая.

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Президентът Доналд Тръмп многократно предупреди Иран, че ако протестиращи бъдат убивани, Съединените щати ще се намесят военно, като същевременно насърчава иранците да поемат контрола над държавните институции, заявявайки, че „помощта е на път“.

В началото на този месец обаче той се отказа от нареждане за удари, като заяви, че Техеран е прекратил над 800 екзекуции под натиска на Вашингтон.