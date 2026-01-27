Свят

Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

Неолибералните предложения за мир в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал

27 януари 2026, 17:21
Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?
Източник: Getty Images

П рез последната година президентът на САЩ Доналд Тръмп преследва „миротворство“ по целия свят. Отличителна черта на неговите усилия е убеждението, че икономическите заплахи или стимули могат да разрешат конфликти. Най-новите инициативи на администрацията му включват планове за икономическо развитие като част от мирните посредничества по повод геноцидната война на Израел в Газа, войната в Украйна и конфликта между Израел и Сирия.

Това посочва Самер Джабер за Al Jazeera​.

Докато някои могат да възприемат „бизнес подхода“ на Тръмп към „миротворството“ като уникален, той не е такъв. Погрешното убеждение, че икономическото развитие може да разреши конфликти, е редовна черта на западните неолиберални мирни инициативи в Глобалния Юг през последните десетилетия.

Окупираната Палестина е добър пример.

В началото на 90-те години, когато бе иницииран „мирният процес“, израелският външен министър Шимон Перес започна да застъпва „икономическия мир“ като част от него. Той представи визията си за „Нов Близък Изток“ като нов регионален ред, който би гарантирал сигурност и икономическо развитие за всички.

Политика или бизнес? Как Тръмп вижда Близкия изток

Проектът имаше за цел да постави Израел в икономическия център на арабския свят чрез регионална инфраструктура, транспорт, енергийни и индустриални зони. Решението на Перес за „израелско-палестинския конфликт“ бе палестинската икономическа интеграция. На палестинците бяха обещани:

  1. работни места,
  2. инвестиции и
  3. повишаване на жизнения стандарт.

Той твърдеше, че икономическото развитие и сътрудничество ще насърчат стабилност и взаимни интереси между израелци и палестинци. Но това не се случи. Напротив, докато окупацията продължи да се затвърждава след споразуменията от Осло, посредничени от САЩ, и създаването на Палестинската власт (PA), гневът по улиците на Палестина нарасна и в крайна сметка доведе до избухването на Втората интифада.

Неолибералният подход беше тестван отново от съюз, състоящ се от ООН, Европейския съюз, САЩ и Русия, и неговия пратеник Тони Блеър през 2007 г. До тогава палестинската икономика беше рухнала, като загуби 40% от БВП за осем години и потопи 65% от населението в бедност.

„Решението“ на Блеър беше да предложи 10 икономически проекта с „бързо въздействие“ и да набира средства за тях в Запада. Това вървеше ръка за ръка с политиките на тогавашния палестински премиер Салам Файяд, известни като „Файядизъм“.

Файядизмът беше представен на палестинците като път към държавност чрез изграждане на институции и икономически растеж. Файяд се съсредоточи върху краткосрочни икономически печалби в окупирания Западен бряг, като едновременно възстановяваше палестинския апарат в съответствие с израелските изисквания за сигурност.

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

Този модел на икономически мир никога не се занимаваше с коренната причина за палестинската икономическа стагнация: израелската окупация. Дори Световната банка предупреждаваше, че инвестициите без политическо уреждане, което да сложи край на израелския контрол, ще се провалят в средносрочен и дългосрочен план. Въпреки това подходът продължи.

Имаше палестинци, които се възползваха от него, но те не бяха обикновените палестинци. Те бяха елита: служители на сигурността с привилегирован достъп до финансови институции, предприемачи, свързани с израелските пазари, и няколко големи инвеститори. За по-широкото население жизненият стандарт остана несигурен.

Вместо да подготви палестинците за държавност, Файядизмът замени освобождението с управление, суверенитета със сигурностна координация и колективните права с индивидуално потребление.

Този икономически подход за разрешаване на конфликти просто даде на Израел време да укрепи колониалното си предприятие чрез разширяване на селищата на палестинска земя.

Последният икономически план за Газа, представен от съветника и зет на Тръмп Джаред Кушнър, също едва ли ще донесе икономическо благополучие на палестинците. Проектът отразява две дълбоко противоречиви динамики:

  • той поставя на преден план възможности за инвестиции и печалби за глобални и регионални олигархии, като систематично пренебрегва основните национални и човешки права на палестинския народ.

Сигурността е оформена изключително около нуждите на окупационната сила, докато палестинците са разделени, обезопасени и наблюдавани - сведени до деполитизирана работна сила, лишена от социална и национална идентичност.

Този подход разглежда хората като индивиди, а не като нации или исторически утвърдени общности. Според тази логика индивидите трябва да се примирят с потисничество и лишаване от права, след като получат работни места и подобрят жизнения си стандарт.

Тези стратегии не успяват да изградят мир не само в Палестина.

В израелски окупираните Голански възвишения САЩ предложиха разширяване на демилитаризираната зона и превръщането ѝ в съвместна икономическа зона с курорт за ски. Подходът на САЩ изглежда насочен не само към оказване на натиск върху Сирия да се откаже от суверенните си права върху територията, но и да я представи като сигурен проект, който основно обслужва интересите на Израел. В този модел САЩ биха действали като гарант на сигурността. Тясното им сътрудничество с Израел обаче поставя под съмнение безпристрастността и истинските им намерения.

В Украйна САЩ предложиха свободна икономическа зона в части от региона Донбас, от която украинската армия би трябвало да се изтегли. Това би позволило на Москва да разшири влиянието си без директен военен конфликт, създавайки буферна зона в полза на руските интереси.

Донбас исторически е бил една от индустриалните бази на Украйна и превръщането му в свободна икономическа зона би лишило страната от критичен икономически ресурс. Също така няма гаранции, че руската армия няма просто да напредне след изтеглянето на украинските сили и да завземе целия регион.

Кери ще да стимулира икономиката на Палестина с $4млрд.

Тези неолиберални „решения“ за конфликтите в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал, както бяха и икономическите мирни инициативи от 90-те и 2000-те години в окупирана Палестина.

Основният проблем е, че САЩ не могат реално да предоставят надеждни гаранции, че районите ще останат стабилни, така че инвеститорите да могат да осигурят възвръщаемост на инвестициите си. Това е така, защото няма да има солидно политическо споразумение, като се има предвид, че тези предложения пренебрегват политическите, културните и най-вече националните интереси на хората, живеещи в тези региони. В резултат на това никой сериозен или независим инвеститор няма да се ангажира финансово с такава инициатива.

Нациите не се състоят от потребители или работници; те се състоят от хора с обща идентичност и национални стремежи.

Икономическите стимули трябва да следват, а не да предхождат политическо решение, което осигурява самоопределение на коренното население. Всяка рамка за разрешаване на конфликти, която игнорира колективните права и международното право, е обречена на провал. Политическите споразумения трябва да поставят тези права на първо място - изискване, което е в директно противопоставяне на логиката на неолиберализма.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Al Jazeera    
Неолиберално миротворчество Икономически стимули Разрешаване на конфликти Израелско палестински конфликт Окупация Политически решения Самоопределение Колективни права Външна политика на САЩ Мирни инициативи
Последвайте ни

По темата

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Двамата загинали в жестоката катастрофа край Бургас били пияни

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Български модел на OnlyFans е укрила 500 000 евро в Италия

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

България Преди 39 минути

Наказанието следва да се изтърпи при условията на строг режим

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Любопитно Преди 1 час

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира д-р Хъ Дзянкуей

Данните от КПК да отидат в ДАНС

Данните от КПК да отидат в ДАНС

България Преди 2 часа

Това реши правната комисия

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Първият компютърен вирус навърши 40 години

Любопитно Преди 2 часа

Историята на братята Алви от Пакистан, които положиха началото на ерата на антивирусния софтуер

Снимката е илюстративна

Сексът, който ги уби: Как съвременните хора заличиха неандерталците

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че неандерталците може да не са изчезнали заради климата или войни, а просто да са били генетично „погълнати“ от нас. Сексът между видовете довел до пълно разреждане на ДНК-то им, докато родът им не се стопил в нашия

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

Свят Преди 3 часа

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

Илияна Йотова

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

България Преди 3 часа

Президентът Илияна Йотова обяви официалния график за консултациите по избор на служебен министър-председател. От сряда до петък на „Дондуков“ 2 ще се изредят шефовете на БНБ, Сметната палата и омбудсманът. Вижте кога точно ще се решава съдбата на следващия кабинет

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

България Преди 3 часа

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време

<p>Зловещите последни думи преди частен самолет&nbsp;да избухне в пламъци</p>

Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

Свят Преди 3 часа

Трагедия в Мейн: Частен джет с елитни юристи от Тексас се преобърна и избухна в пламъци по време на снежна буря. Шестима загинаха, а запис от диспечерската кула улови зловещи последни думи секунди преди взрива: „Нека бъде светлина“

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

Свят Преди 3 часа

Ако Брюксел позволи този момент да премине без корекция на курса, другите няма да чакат. Сделката може да не е съвършена, но бездействието е далеч по-лошо

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

България Преди 3 часа

За периода от 20 до 26 януари са регистрирани 151 случая

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

България Преди 3 часа

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции", отбеляза той

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

България Преди 4 часа

Разпространяват се фалшиви имейли и SMS-и, в които се твърди, че има дублиране на плащания или неправомерно задържани суми по банкови сметки

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

България Преди 4 часа

Защитникът на подсъдимия настоя за съкратено съдебно следствие

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно Преди 4 часа

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

<p>Асен Василев обяви дали биха управлявали&nbsp;с Румен Радев</p>

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

България Преди 4 часа

Той категорично отхвърли възможността за управление между ПП-ДБ, ГЕРБ и Радев

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg
1

Как подхранват дивеча в суровата родопска зима

sinoptik.bg

40 зелени флага в любовта: списъкът, който ни напомня как изглежда здравата връзка!

Edna.bg

Три храни, които Чарлз III е забранил категорично в двореца

Edna.bg

Трагедия с фенове на ПАОК потресе Балканите, седем човека загинаха в катастрофа

Gong.bg

Играчът с най-много мачове за ЦСКА от настоящия състав тренира отново

Gong.bg

Какво следва след разговорите на Йотова с възможните служебни премиери

Nova.bg

С кого и кога продължават консултациите за служебно правителство

Nova.bg