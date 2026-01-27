Защо икономическият мир на Тръмп е обречен?

П рез последната година президентът на САЩ Доналд Тръмп преследва „миротворство“ по целия свят. Отличителна черта на неговите усилия е убеждението, че икономическите заплахи или стимули могат да разрешат конфликти. Най-новите инициативи на администрацията му включват планове за икономическо развитие като част от мирните посредничества по повод геноцидната война на Израел в Газа, войната в Украйна и конфликта между Израел и Сирия.

Това посочва Самер Джабер за Al Jazeera ​.

Докато някои могат да възприемат „бизнес подхода“ на Тръмп към „миротворството“ като уникален, той не е такъв. Погрешното убеждение, че икономическото развитие може да разреши конфликти, е редовна черта на западните неолиберални мирни инициативи в Глобалния Юг през последните десетилетия.

Окупираната Палестина е добър пример.

В началото на 90-те години, когато бе иницииран „мирният процес“, израелският външен министър Шимон Перес започна да застъпва „икономическия мир“ като част от него. Той представи визията си за „Нов Близък Изток“ като нов регионален ред, който би гарантирал сигурност и икономическо развитие за всички.

Проектът имаше за цел да постави Израел в икономическия център на арабския свят чрез регионална инфраструктура, транспорт, енергийни и индустриални зони. Решението на Перес за „израелско-палестинския конфликт“ бе палестинската икономическа интеграция. На палестинците бяха обещани:

работни места, инвестиции и повишаване на жизнения стандарт.

Той твърдеше, че икономическото развитие и сътрудничество ще насърчат стабилност и взаимни интереси между израелци и палестинци. Но това не се случи. Напротив, докато окупацията продължи да се затвърждава след споразуменията от Осло, посредничени от САЩ, и създаването на Палестинската власт (PA), гневът по улиците на Палестина нарасна и в крайна сметка доведе до избухването на Втората интифада.

Неолибералният подход беше тестван отново от съюз, състоящ се от ООН, Европейския съюз, САЩ и Русия, и неговия пратеник Тони Блеър през 2007 г. До тогава палестинската икономика беше рухнала, като загуби 40% от БВП за осем години и потопи 65% от населението в бедност.

„Решението“ на Блеър беше да предложи 10 икономически проекта с „бързо въздействие“ и да набира средства за тях в Запада. Това вървеше ръка за ръка с политиките на тогавашния палестински премиер Салам Файяд, известни като „Файядизъм“.

Файядизмът беше представен на палестинците като път към държавност чрез изграждане на институции и икономически растеж. Файяд се съсредоточи върху краткосрочни икономически печалби в окупирания Западен бряг, като едновременно възстановяваше палестинския апарат в съответствие с израелските изисквания за сигурност.

Този модел на икономически мир никога не се занимаваше с коренната причина за палестинската икономическа стагнация: израелската окупация. Дори Световната банка предупреждаваше, че инвестициите без политическо уреждане, което да сложи край на израелския контрол, ще се провалят в средносрочен и дългосрочен план. Въпреки това подходът продължи.

Имаше палестинци, които се възползваха от него, но те не бяха обикновените палестинци. Те бяха елита: служители на сигурността с привилегирован достъп до финансови институции, предприемачи, свързани с израелските пазари, и няколко големи инвеститори. За по-широкото население жизненият стандарт остана несигурен.

Вместо да подготви палестинците за държавност, Файядизмът замени освобождението с управление, суверенитета със сигурностна координация и колективните права с индивидуално потребление.

Този икономически подход за разрешаване на конфликти просто даде на Израел време да укрепи колониалното си предприятие чрез разширяване на селищата на палестинска земя.

Последният икономически план за Газа, представен от съветника и зет на Тръмп Джаред Кушнър, също едва ли ще донесе икономическо благополучие на палестинците. Проектът отразява две дълбоко противоречиви динамики:

той поставя на преден план възможности за инвестиции и печалби за глобални и регионални олигархии, като систематично пренебрегва основните национални и човешки права на палестинския народ.

Сигурността е оформена изключително около нуждите на окупационната сила, докато палестинците са разделени, обезопасени и наблюдавани - сведени до деполитизирана работна сила, лишена от социална и национална идентичност.

Този подход разглежда хората като индивиди, а не като нации или исторически утвърдени общности. Според тази логика индивидите трябва да се примирят с потисничество и лишаване от права, след като получат работни места и подобрят жизнения си стандарт.

Тези стратегии не успяват да изградят мир не само в Палестина.

В израелски окупираните Голански възвишения САЩ предложиха разширяване на демилитаризираната зона и превръщането ѝ в съвместна икономическа зона с курорт за ски. Подходът на САЩ изглежда насочен не само към оказване на натиск върху Сирия да се откаже от суверенните си права върху територията, но и да я представи като сигурен проект, който основно обслужва интересите на Израел. В този модел САЩ биха действали като гарант на сигурността. Тясното им сътрудничество с Израел обаче поставя под съмнение безпристрастността и истинските им намерения.

В Украйна САЩ предложиха свободна икономическа зона в части от региона Донбас, от която украинската армия би трябвало да се изтегли. Това би позволило на Москва да разшири влиянието си без директен военен конфликт, създавайки буферна зона в полза на руските интереси.

Донбас исторически е бил една от индустриалните бази на Украйна и превръщането му в свободна икономическа зона би лишило страната от критичен икономически ресурс. Също така няма гаранции, че руската армия няма просто да напредне след изтеглянето на украинските сили и да завземе целия регион.

Тези неолиберални „решения“ за конфликтите в Газа, Донбас и Голанските възвишения са обречени на провал, както бяха и икономическите мирни инициативи от 90-те и 2000-те години в окупирана Палестина.

Основният проблем е, че САЩ не могат реално да предоставят надеждни гаранции, че районите ще останат стабилни, така че инвеститорите да могат да осигурят възвръщаемост на инвестициите си. Това е така, защото няма да има солидно политическо споразумение, като се има предвид, че тези предложения пренебрегват политическите, културните и най-вече националните интереси на хората, живеещи в тези региони. В резултат на това никой сериозен или независим инвеститор няма да се ангажира финансово с такава инициатива.

Нациите не се състоят от потребители или работници; те се състоят от хора с обща идентичност и национални стремежи.

Икономическите стимули трябва да следват, а не да предхождат политическо решение, което осигурява самоопределение на коренното население. Всяка рамка за разрешаване на конфликти, която игнорира колективните права и международното право, е обречена на провал. Политическите споразумения трябва да поставят тези права на първо място - изискване, което е в директно противопоставяне на логиката на неолиберализма.

