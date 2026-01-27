Китайският д-р Франкенщайн: От ГМО бебета до затвора

Х ъ Дзянкуей е бил заклеймяван като китайския д-р Франкенщайн, заради създаването на първите генетично модифицирани бебета в света. Той е бил осъден на три години затвор в Китай по обвинения в измама на медицинските власти, пише The New York Times.

Но докато Китай засилва амбициите си да се превърне в биотехнологична суперсила, опозореният изследовател, на 41 години, не е бил заглушен или изтласкан в забрава. Вместо това той живее и говори открито в дома си в подкрепен от правителството изследователски център на север от Пекин, хвалейки се с работата си и настоявайки, че страната му е готова да го приеме.

Той не може да пътува в чужбина, защото паспортът му е отнет, но се е превърнал в малка, но значима фигура в китайския биотехнологичен пейзаж, нито заглушен, нито напълно реабилитиран. Въпросът е защо.

Пуснаха от затвора създателя на първите ГМО деца

„За страна, която е изкусна в цензурата и контрола, те го оставят нетипично необуздан“, каза Бенджамин Хърлбът, доцент в катедрата по науки за живота на Университета на Аризона, който познава д-р Хъ от години.

Chinese scientist He Jiankui wants to end Alzheimer’s and thinks Silicon Valley is conducting a “Nazi eugenic experiment.” https://t.co/mGXnBsWCZm — WIRED (@WIRED) January 26, 2026

„В период на нарастващо напрежение между Китай и Запада, във време, когато Китай наистина постига значителен напредък в технологиите“, добави той, д-р Хъ „не се разглежда като пасив, а очевидно като потенциален актив.“

В интервю в просторния си апартамент, осигурен, заедно с бодигард, от спонсор, когото отказа да назове, китайският учен каза, че има нарастващо търсене на изследователи като него, които са готови да преминават граници.

Създателят на първите генно модифицирани бебета с нови планове

Той заяви, че наскоро му е била предложена длъжност от финансирана от правителството медицинска академия в Шенжен – южнокитайският град до Хонконг, където е работил до ареста си през 2019 г.

Експериментът на д-р Хъ от 2018 г. за редактиране на ембриони, който доведе до раждането на момичета близначки, а по-късно и на трето бебе от друга двойка родители, предизвика възмущение по света, тъй като твърде малко се знае за безопасността и дългосрочните последици за здравето от промяна на гените в ембриони. Той също така отвори това, което мнозина видяха като кутията на Пандора по пътя към създаване на „дизайнерски бебета“ или евгеника.

Осъдиха китаеца, променял гени на бебета

Но за разлика от милиардерите от Силициевата долина, търсещи начини за създаване на по-умни бебета, д-р Хъ, който заяви, че експериментът му е бил насочен към създаване на бебета, устойчиви на ХИВ инфекция, настоява, че работата му цели само предотвратяване на болести. „Ако някой използва това за повишаване на коефициента на интелигентност, хвърлете учения в затвора“, каза той.

Той заяви, че е възобновил своите изследвания за генно редактиране в лаборатория в Пекин, фокусирайки се върху начини за елиминиране на болестта на Алцхаймер, от която страда майка му, и мускулна дистрофия на Дюшен, или ДМД, наследствено нервно-мускулно заболяване. Той добави, че експериментира само с мишки, а не с хора.

Д-р Хъ не се извинява за предишната си работа, заявявайки, че просто е изпреварил времето си. „Хората все още не бяха готови да приемат това, което правех.“

Как живеят първите в света генетично модифицирани деца

Но това, настоя той, се променя, посочвайки проучване на общественото мнение, проведено от Университета „Сун Ятсен“ в Гуанджоу, което показва огромна обществена подкрепа в Китай за генното редактиране за предотвратяване на болести – макар и не за повишаване на коефициента на интелигентност – и неотдавнашни китайски правителствени разпоредби, обхващащи изследванията на „нови биомедицински технологии“.

Той смята, че стремежът на Китай да се превърне в световен лидер в науката и технологиите означава, че е само въпрос на време преди да спечели признание като пионер в генното редактиране, поне в Китай.

Работата на д-р Хъ върху човешки ембриони, използваща техника, известна като Crispr-Cas9, не е била технически много трудна, каза г-н Хърлбът от Университета на Аризона. Но неговият ход да ги имплантира в жени, за да създаде бебета, го е направил „център на тежестта за по-големи морални и геополитически проблеми, които са започнали да се въртят около него.“

Докато мълчи относно настоящите си връзки, д-р Хъ е красноречив за това как китайската биотехнология изпреварва изследванията в Съединените щати, които той вижда като прекалено обвързани от етични надзорни съвети, придирчиви регулатори и страх от неизвестното.

„Китайското генно редактиране ще завладее света, точно както вече направиха китайските електрически превозни средства“, прогнозира той.

Вълна от обвинения от американски учени, че предишната му работа в Шенжен е потъпкала медицинската етика, каза той, показват защо Съединените щати ще загубят от Китай в биомедицината.

Мистерията около д-р Хъ се простира и в личния му живот. В началото на 2024 г. той се ожени за Кати Тай, родена в Китай канадска биотехнологична предприемачка, но двойката се раздели, след като ѝ беше отказан достъп до Китай през май.

Тай, която управлява стартъп, наречен "Манхатън Геномикс" (Manhattan Genomics), който твърди, че работи за разработване на „безопасни, етични генни корекционни терапии“, споделя убежденията на д-р Хъ за потенциала на Китай да движи бъдещето на технологията.

Тя каза, че Съединените щати все още имат предимство, но добави, че „Китай исторически е имал много бързо изпълнение в граничните технологии, особено в медицината. Те се възползват от по-малко регулации.“

Тя отказа да обсъди защо ѝ е било забранено да влиза в Китай, или да коментира криптирано съобщение, което е публикувала в X относно интензивния контрол, който според нея привлича областта: „Китай мисли, че съм шпионин на ЦРУ, а САЩ мислят, че съм шпионин на ККП.“

Върховният лидер на Китай, Си Дзинпин, си е поставил цел за глобално лидерство в науката и технологиите до 2049 г. – стогодишнината от завземането на властта от Комунистическата партия. Правителството инвестира сериозно, за да се превърне в лидер в това, което е известно като „технология за генетична манипулация“.

В реч от 2019 г. пред Китайската академия на науките Си постанови, че „не трябва да позволяваме бюрокрацията да връзва ръцете и краката на учените, а безкрайните доклади и одобрения да забавят енергията на учените.“

Новите разпоредби, издадени през септември от Държавния съвет, кабинетът на Китай, забраняват модификацията на ДНК в човешки репродуктивни клетки като сперматозоиди, яйцеклетки или ембриони – видът изследвания, които д-р Хъ е извършвал преди ареста си в Шенжен.

Но те също така изглежда оставят пространство точно за този вид работа, заявявайки, че здравният отдел на Държавния съвет ще надзирава всички изследвания, „манипулиращи човешки репродуктивни клетки, зиготи или ембриони и имплантирането им в човешкото тяло, за да им позволи да се развиват.“

Д-р Хъ каза, че новите правила са „двусмислени“ относно това дали използването на такива ембриони за създаване на генетично редактирано бебе може в бъдеще да бъде разрешено, но все пак са „знак, че Китай се отваря в тази област.“

В друг възможен знак за това, китайски учени, които през 2019 г. подписаха отворено писмо, осъждащо работата на д-р Хъ, сега мълчат. Съобщения, изпратени от "The New York Times" до 20 от подписалите, питащи дали поддържат предишното си осъждане, останаха без отговор.

Д-р Хъ каза, че е „много горд“, че е създал „здрави, красиви бебета“ в Шенжен – момичета близначки, които той нарича Лулу и Нана, и трето момиче, Ейми – за две двойки. И в трите случая бащата е бил ХИВ-позитивен.

Къде са момичетата сега е тайна и здравословното им състояние не е независимо проверено. „Няма да ги поставя в клетка и да позволя на хората да им вземат кръв и да ги дисектират“, каза д-р Хъ. „Те са хора, така че не ги третирайте като мишки.“

Това, че поне някои влиятелни сили в китайския елит гледат благосклонно на работата му, стана ясно още през ноември 2018 г., когато излезе новината за първите генетично редактирани бебета в света. "Женмин жибао" (The People’s Daily), официалният орган на Комунистическата партия, публикува статия, описваща как момичета близначки току-що са се родили от ембрион, чиито гени са били променени от д-р Хъ с помощта на Crispr.

Вестникът приветства раждането им „като исторически пробив за Китай в приложението на технологията за генно редактиране за превенция на болести“.

„Женмин жибао“ бързо изтри статията, публикувана в навечерието на международна конференция по редактиране на генома в Хонконг, когато участниците в конференцията избухнаха в ярост при новината за това, което д-р Хъ е направил.

Възмущението на конференцията в Хонконг накара някои да го нарекат китайския д-р Франкенщайн. Този прякор, каза той, е несправедлив, защото за разлика от измисления учен и чудовището, което е създал, „никога не съм убивал никого“ и само „направих родителите много щастливи.“

Въпреки че първоначално е бил ядосан заради прозвището Франкенщайн, той вече го е приел, използвайки го известно време в биографията на профила си в X.

„Сега харесвам името“, каза той, защото показва, че „имам суперсила.“