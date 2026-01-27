Съюзник на Тръмп и технологичен милиардер предупреждава за Антихриста в Париж

Т ехнологичният милиардер и съюзник на Доналд Тръмп Питър Тийл пренася серията си лекции за Антихриста отвъд Атлантика.
Известният рисков инвеститор и икона на десните технологични среди изнесе в понеделник задълбочена презентация по темата пред малка аудитория в зала с дървени панели в една от най-престижните френски институции, Академията за морални и политически науки, съобщиха двама присъствали пред POLITICO.
Контур на 23-слайдовата презентация на Тийл, раздаден на присъстващите от организатора и споделен с POLITICO, разглежда теорията за библейския Антихрист - измамен образ в християнската теология, който се противопоставя на Христос и олицетворява крайната злина.
Презентацията хвърля светлина върху идеологията на една от най-влиятелните фигури в САЩ, като се има предвид неговата роля на авангарда на идеологическата трансформация в Силициевата долина, която съчетава християнски консерватизъм с радикален либертарианизъм. Тийл е поканен от философа и член на академията Шантал Делсол.
Според бележките от презентацията, видени от POLITICO и преведени на френски, Тийл заявява, че Антихристът „не е само средновековна фантазия“, а че той и апокалипсисът са свързани с „края на модерността“, който според него в момента се случва.
Тийл твърди, че Антихристът ще използва страховете от апокалипсиса, например поради ядрена катастрофа, климатични промени или заплахата от изкуствен интелект, за да контролира „уплашеното население“. Той посочва, както е правил и по-рано, шведската активистка за околната среда Грета Тунберг като възможен пример.
58-годишният самопровъзгласил се „класически либерал“ и „умерен православен християнин“ вече е говорил за Антихриста на събитие в Сан Франциско миналата година и е обсъждал темата с The New York Times. Той обаче нарече Академията за морални и политически науки „едно от малкото места в света, където може да се проведе такава конференция“.
Двамата присъствали споделиха, че лекцията не ги е впечатлила особено. Един я определи като „разпокъсана“, а друг каза:
„Чух повече за Антихриста през тези 45 минути, отколкото през целия си живот.“
„Не разбрах много“, каза трети присъстващ, който не уточни темата на лекцията.
Въпреки около 30 протестиращи извън залата, събитието бе очаквано с интерес, имайки предвид статута на Тийл като един от първите големи фигури в технологичния свят, подкрепили президента Доналд Тръмп. Тийл, който е съосновател на PayPal заедно с Илон Мъск и е инвестирал във Facebook, също така е ментор на вицепрезидента Джей Ди Ванс и е дарил рекордна сума за неговата кампания за Сената на САЩ.
Тийл е съосновател и на Palantir, компания за софтуер и анализ на данни, предоставяща услуги на Генералната дирекция за вътрешна сигурност на Франция, френският еквивалент на ФБР, както и на европейския производител на самолети Airbus.
По време на посещението си в Париж Тийл се срещна и с френския министър на външните работи Жан-Ноел Баро.
„Като се има предвид ролята му във формирането на доктрината, която ръководи част от администрацията на САЩ, Жан-Ноел Баро го покани на разговор за нашите различия по няколко ключови въпроса:
- дигитално регулиране,
- либерална демокрация,
- европейска цивилизация и
- трансатлантически отношения,“ каза анонимен сътрудник на Баро, спазвайки френските професионални стандарти.