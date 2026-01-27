Свят

Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

С микробус към Франция пътували 10 души

27 януари 2026, 17:01
Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали
Източник: iStock/GettyImages

С едем души загинаха при тежка катастрофа днес в окръг Тимиш в Западна Румъния, съобщава "Диджи 24", като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун), които пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу "Олимпик" Лион.

Петима българи загинаха при тежка катастрофа в Румъния

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на ПАОК, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу.

Катастрофа с български шофьори в Румъния, двама убити

Микробусът осъществявал изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел, а при опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещното платно и бил ударен от ТИР. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, а един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож.

Източник: БТА, София Георгиева    
Тежка катастрофа Румъния Загинали
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
