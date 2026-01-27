Тежка катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, много загинали

С едем души загинаха при тежка катастрофа днес в окръг Тимиш в Западна Румъния, съобщава "Диджи 24", като уточнява, че жертвите са привърженици на футболния отбор ПАОК (Солун), които пътували от Гърция към Франция за мач от Лига Европа срещу "Олимпик" Лион.

С микробус към Франция пътували 10 души, привърженици на ПАОК, чийто треньор е румънецът Ръзван Луческу.

Микробусът осъществявал изпреварване на европейски път Е70-DN6 близо до Лугожел, а при опит да се върне в своето платно ударил цистерна, след което се озовал в насрещното платно и бил ударен от ТИР. Шофьорът на микробуса е сред загиналите. Трима души са ранени, а един е в много тежко състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож.