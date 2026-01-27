България

Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана

27 януари 2026, 20:06
Осъдиха турски шофьор на автобус, причинил катастрофа с четирима загинали
П риключи делото срещу турски шофьор на автобус, причинил тежка катастрофа с четирима загинали и петима увредени, водено по обвинение на Окръжна прокуратура – Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

По внесен в съда обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Дж. Дж, турски гражданин на 38 г., бе признат за виновен от Окръжен съд – Велико Търново. Той е осъден на 6 години лишаване от свобода, както и лишен от право да управлява моторно превозно средство за същия срок.

Оставиха в ареста турския тираджия, предизвикал тежка катастрофа

Дж. Дж. бе признат за виновен за това, че на 6 август 2022 г. около 01:30 часа, на първокласен път Русе – Маказа, в землището на село Куцина, община Полски Тръмбеш, при управляване на автобус „Мерцедес“ с румънска регистрация, нарушил правилата за движение по пътищата. Той не контролирал непрекъснато пътното превозно средство и се движил със скорост над 130 км/ч, при ограничение до 80 км/ч. В резултат на това допуснал пътнотранспортно произшествие, като последователно се ударил в спрян автомобил и в крайпътно дърво. Така по непредпазливост причинил смърт и телесни повреди на повече от едно лице – смъртта на трима румънски граждани и един турски гражданин, и средни телесни повреди на други четирима румънски граждани и един турски, пътували в автобуса.

Разследването по досъдебното производство бе приключено за два месеца от следователите при Национална следствена служба с участието на следователи от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура -  Велико Търново и служители на Областна дирекция на МВР в града. Дж. Дж. бе привлечен като обвиняем, задържан под стража и делото внесено в съда. В хода на съдебното производство мярката му за неотклонение е изменена в „домашен арест“, който се изпълнява и към момента.

До 15 г. затвор за турския шофьор на тир, ударил автобус

Присъдата на Окръжен съд – Велико Търново не е влязла в сила и ще бъде протестирана от Окръжна прокуратура – Велико Търново пред Великотърновския апелативен съд.

От пресцентъра припомниха, че съгласно Конституцията на Република България и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), обвиняемият се смята за невиновен до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

България отговори на новата атака от РС Македония

Развитие за бруталното убийство на екопътека край Смолян

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Защо Полша ще ограничава ползването на китайски автомобили

