Сексът, който ги уби: Как съвременните хора заличиха неандерталците

П одобно на праисторически вълк, който се чуди какво точно би могло да се обърка, докато проси остатъци около лагерния огън, първите неандерталци, които са се кръстосали с нашия вид, едва ли са си представяли колко тежки ще бъдат последствията. И докато тези древни хоминини са избегнали позора да бъдат сведени до чихуахуа или мопсове, сексуалните им подвизи в крайна сметка може да са причинили изчезването им.

Точно как неандерталците са изчезнали от лицето на Земята е горещо оспорвана тема, въпреки че едно възможно обяснение е, че те всъщност не са изчезнали. Вместо това многократното им кръстосване с Homo sapiens може да е довело до тяхното генетично разреждане от нас до степен, в която на практика сме ги погълнали.

Доказателства за тази подклаждана от секс гибел могат да бъдат видени във всеки от нас. Средно всички неафриканци, живи днес, носят между два и четири процента неандерталска ДНК, но не всички притежаваме едни и същи комбинации от архаични гени. Всъщност, ако съберете всички неандерталски гени в колективния съвременен човешки геном, ще се окаже, че разполагате с повече от половината от неандерталския геном.

С други думи, неандерталците не са изчезнали и продължават да допринасят за генетичния състав на човешката раса. Но ако сме запазили толкова много от техните гени, защо неандерталците също не са оцелели след този междувидов романс, наследявайки нашата ДНК?

Отговорът е, че те донякъде са го направили – поне за известно време. Докато двата вида са се смесвали, те са произвеждали поколения хибриди, които не само са изглеждали като кръстоска между хора и неандерталци, но дори са създали споделена култура. В Близкия изток например тези хибриди развиват единна погребална традиция, превръщайки се в първите хоминини, които погребват своите мъртви.

Проблемът за неандерталците обаче е бил, че ние сме били много повече от тях. Изчислено е, че докато последователни вълни от Homo sapiens са мигрирали извън Африка към Евразия, нашата численост е започнала да превъзхожда тяхната с няколко порядъка.

Това означава, че докато сме продължавали да се кръстосваме, хибридизираният генофонд е станал преобладаващо запълнен с гени на Homo sapiens. Неандерталската ДНК, от друга страна, е ставала все по-разредена, докато генетичната идентичност на цялата линия не е била заличена в потомствената популация.

И все пак това не е единствената причина, поради която тези плейстоценски свалки са донесли съжаление на нашите древни роднини. Някои изследователи вярват, че много гени на Homo sapiens всъщност са били вредни за неандерталците и може сериозно да са попречили на тяхната фертилност.

Например се твърди, че когато Y-хромозомата на съвременния човек е заменила неандерталския еквивалент, неандерталските мъже са станали стерилни. Други изследвания предполагат, че човешките гени може да са объркали способността на червените кръвни клетки на неандерталците да пренасят кислород, което е довело до усложнения при бременност.

В крайна сметка не можем да кажем със сигурност дали лягането в едно легло с човек е било причината за изчезването на неандерталците и е много вероятно други фактори – включително изменението на климата и конкуренцията за ресурси – да са изиграли роля. Но ако има един урок от всичко това, той е, че когато става въпрос за избор на партньор, винаги е по-добре да намерите някой от собствения си вид.