Високо над земята: Човекът, който се "заклещи" в облак за 40 ужасяващи минути

В ъпреки общоприетите схващания, в действителност не може да се ходи по облаци. Ако се опитате да го направите, ще паднете направо през тях и просто ще се намокрите - освен ако нямате късмета да паднете през облак кумулонимбус (купесто-дъждовен облак) .

Облаците кумулонимус са злодеите в света на облаците. Характеризират се с високи колони от бурни облачни слоеве, тези заплашителни образувания от водни пари са единствените, за които е известно, че произвеждат гръмотевици, мълнии и градушки, и със сигурност изглеждат по този начин. Докато повечето облаци не достигат дори до 2 000 метра, кумулонимбусите се издигат до 20 000 метра, за да създадат огромна форма на наковалня.

