Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Теодор Венков - Чикагото влиза в студиото на „Кухнята след Ада“ със същата енергия, с която премина и през най-динамичната кухня в България. Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен.

Пред водещия Станислав Иванов той откровено признава, че в определен момент е достигнал лимита на знанията си в кухнята - особено след смяната на менюто, когато темпото рязко се е вдигнало. Липсата на време за подготовка, съчетана с изтощителен работен режим извън предаването, се оказва решаваща. Въпреки това, Чикагото остава удовлетворен от участието си и от моментите, в които е успял да покаже потенциала си - най-вече, когато печели имунитет и доказва, че може да се справя под напрежение.

Говори с уважение за съотборниците си, като не крие, че е изградил силна връзка с част от тях. Според него именно балансът между силни характери и различни подходи прави отбора толкова интересен. Обръща специално внимание и на една от най-коментираните участнички този сезон - съотборничката му Нора Недкова, в която разпознава черти от собствения си темперамент - първичност, емоция и липса на филтър.

Извън кухнята, Теодор разкрива и друга своя страна - тази на човек, който работи в изключително рискова среда. Като началник смяна в наземна мина, ежедневието му е свързано с отговорност, дисциплина и реални опасности. Именно тази среда, по думите му, го е научила да търси предизвикателства и да не се отказва лесно - качества, които пренася и в кулинарната надпревара.

Не крие, че в началото срещата с общественото мнение и негативните реакции са го изненадали и му е било доста трудно. С времето обаче намира своя баланс и остава верен на принципа си, че стилът и индивидуалността са сила, а не слабост.

Чикагото разказва и за любопитните детайли около своите прякори, за пътя си към социалните мрежи и за това как близките му са повлияли на решенията му извън камера. Споделя и какво е научил в Кухнята - от базови умения до способността да запазва самообладание и да импровизира в най-напрегнатите моменти.

Кой според него е най-достоен за победата? Какво не се вижда от Кухнята на екран? И колко време може да издържи без своята запазена визия?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.