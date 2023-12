Честито! Сиара стана майка на момиченце

С емейството на Сиара наскоро се увеличи!

Певицата обяви в понеделник, че е родила третото се дете, момиченце на име Амора Принцес Уилсън.

Сиара публикува снимка на бебето, носещо шапка с монограм, но не разкри датата на раждане.

„Обичаме те толкова много!“ написа тя на снимката.

Заедно с мъжа си Ръсел Уилсън са родители на дъщеря Сиена на 6, и син Уин на 3, които се родиха съответно през април 2017 г. и юли 2020 г.

Играчът от НФЛ е втори баща на 9-годишния син на Сиара, Фючър , от предишната ѝ връзка с Фючър.

Сиара се раздели с рапъра през 2014 г., като започна да се среща с Уилсън през следващата година.

Ciara gives birth, welcomes third baby with husband Russell Wilson https://t.co/ucE3vAW41T pic.twitter.com/NYrtEk8qVc