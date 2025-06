Ким Кардашиян, Ди Каприо, Опра: Сватбата на века започна във Венеция

К им Кардашиян и семейството ѝ са сред световните знаменитости, които се стичат във Венеция за разточителната сватба на века между основателя на Amazon Джеф Безос и годеницата му Лорън Санчес.

Частни самолети кацат в Италия един след друг, докато някои от най-известните лица на планетата изпълват емблематичните гранд хотели в града върху вода – готови за началото на пищните тържества.

Ким, сестра ѝ Клои и майка им Крис вече бяха засечени да се придвижват с водни таксита към сърцето на града дни преди дългоочакваната церемония.

Kim and Khloe Kardashian arrived in Venice, Italy, with mom Kris Jenner ahead of the wedding of Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos and Lauren Sanchez, a journalist, author and helicopter pilot.



Ким Кардашиян, близка приятелка на 55-годишната булка, беше сред ВИП гостите на нейния луксозен момински уикенд в Париж през май – събитие, чиято цена надхвърля половин милион паунда. Сред участниците в празненствата беше и поп звездата Кейти Пери.

Звездното присъствие във Венеция не спира дотук – Ким и семейството ѝ бяха забелязани да се прегръщат с актьора Орландо Блум, който има дъщеря Дейзи от Кейти, на фона на слухове за разрив в отношенията им.

Ivanka Trump has just arrived in Venice, Italy 🇮🇹, with her family for the Bezos–Sánchez wedding



Сред очакваните гости са и редица други световни имена, включително дъщерята на Доналд Тръмп – Иванка. Опра Уинфри вече е засечена на летище „Марко Поло“, а според информацията в местни медии, в луксозните хотели на Венеция са се настанили и личности като Бил Гейтс, Ева Лонгория и Леонардо ди Каприо.

Опра Уинфри Източник: БТА

Водещата от CBS „This Morning“ – Гейл Кинг, която през април летя в космоса с Лорън Санчес по време на мисия на Blue Origin, също е сред поканените на сватбената церемония.

Легендата от американския футбол Том Брейди е бил сниман с дискретен външен вид – със слънчеви очила и шапка – докато се качва на водно такси.

Том Брейди Източник: БТА

Местни медии съобщават, че поне 95 частни самолета са поискали разрешение да кацнат на „Марко Поло“, подчертавайки мащаба на събитието. Очаква се около 200 от най-богатите и влиятелни личности в света да се съберат тази вечер в църквата „Мадона дел’Орто“ от 15-ти век за първия ден от церемониите.

След службата, гостите ще се отправят към остров Сан Джовани Евангелиста за грандиозен банкет.

Но това е едва началото.

Celebrities including Kim and Khloe Kardashian, Oprah Winfrey and Kris Jenner, arrive in Venice, Italy, ahead of the wedding of Amazon tycoon Jeff Bezos and Lauren Sanchez.



Петзвездният хотел Aman Venice – където ще отседнат Джеф и Лорън, а цените на апартаментите достигат 10 000 паунда на вечер – е напълно резервиран, заедно с още няколко луксозни венециански хотела.

Икономическият ефект от сватбата е осезаем – около 80% от доставките и услугите за събитието са предоставени от местни доставчици и бизнеси.

Официалният старт на сватбените тържества е днес, но празненствата започнаха още на 260 км от Венеция – на борда на суперяхтата „Кору“ на стойност 370 милиона паунда, която е акостирала край хърватския остров Крес. Първоначално се е очаквало яхтата да бъде основен елемент от тридневното събитие, но засилените мерки за сигурност наложиха тя да остане извън италианска територия.

Според източници, някои от сватбените планове са били променени в последния момент заради нарастващото геополитическо напрежение, свързано с американските удари срещу Иран и риска от ескалация в Близкия изток.

Богатството на 61-годишния Безос се оценява на 165 милиарда паунда, което го поставя под потенциална заплаха, а разточителната му яхта е счетена за твърде уязвима цел.

Същинската церемония, насрочена за утре, обещава да бъде пищна и незабравима – достойна за третия най-богат човек в света.

По-рано през седмицата работници бяха забелязани да изграждат бяло покритие над амфитеатъра на остров Сан Джорджо Маджоре, с цел да се осигури поверителност и защита от дронове.

След като г-н и г-жа Безос си кажат "да", тържеството ще продължи със стилна вечеря и зрелищна заря, ознаменуваща новия етап от живота им.

Епичната тридневна сватба ще завърши с грандиозен бал в събота вечер в Арсенал – историческата корабостроителница на Венеция. Първоначалният план е бил балът да се състои в Scuola Grande della Misericordia, но логистиката и изискванията за сигурност налагат преместването му в Арсенала. Там се очаква изпълнение от оперния певец Матео Бочели – син на легендарния Андреа Бочели.

Относно роклята на булката – според спекулации, Лорън ще избере тоалет на Dolce & Gabbana за самата церемония. Тя поддържа близки отношения с дизайнерското дуо, които дори представиха сина ѝ Нико на модно ревю през миналата година. През март Лорън и Джеф бяха засечени в бутика на модната къща в Милано, очевидно за проби.

Очаква се булката да смени няколко тоалета по време на събитието, като Versace и Oscar de la Renta също са сред споменаваните дизайнери. Последната модна къща е отговорна и за специалните скафандри на Лорън и нейните изцяло женски екипаж по време на 11-минутното космическо пътуване с Blue Origin през май – мисия, която беше възприета от мнозина като демонстрация на женска солидарност, но и остро критикувана като „празен суетен жест“.

Jeff Bezos and Lauren Sanchez wave as they leave a luxury hotel in Venice. Around 90 private jets are set to land in local airports this week bringing A-listers from show-business, politics and finance to the widely-dubbed 'wedding of the century'

Връзката между Джеф и Лорън стана публично известна през 2019 г., когато и двамата все още бяха женени. Запознанството им стана факт благодарение на тогавашния съпруг на Лорън – холивудския агент Патрик Уайтсел.

И двамата твърдят, че браковете им са били приключили още преди да започнат връзката си. След развода, бившата съпруга на Безос – Макензи Скот – получи акции на Amazon на стойност 36 милиарда паунда, което я превърна в една от най-богатите жени на планетата.

През 2023 г. Безос предложи брак на Лорън с внушителен пръстен с 30-каратов диамант, оценен на 3,6 милиона паунда.