"Боли ме през цялото време“: Lorde разкри, че се бори с мистериозно заболяване и разбито сърце

26-годишната певица Lorde - чието истинско име е Ела Мария Лани Йелич-О'Конър - разкри, че е спряла да приема лекарствата, които пие от 11 години, тъй като се опитва да "слуша тялото си".

Тя обясни: "Тялото ми е наистина възпалено, опитва се да ми каже нещо и аз се опитвам да го подкрепя, но нищо не помага и аз се разочаровам.

Червата ми не работят правилно, кожата ми е по-лоша от всякога, разболявала съм се много пъти. По-рано тази година разбрах, че ми е трудно да слушам тялото си, това е нещо, което никога не съм се научила да правя.

Опитвам се да се науча на това тази година, но всъщност беше трудно, доста конфронтиращо, накара ме да осъзная напълно всички пъти, когато съм го пренебрегвала или не съм му давала това, от което се нуждае, срамувала съм се от него заради реакцията "борба или бягство", вземала съм шепа хапчета и съм се измъквала".

Тя продължи: "Малкото жълто хапче, което приемах всяка сутрин в продължение на хиляди сутрини, откакто бях на 15 години, спрях да го вземам преди пет дни. Ще видя как ще мине.“

Изпълнителката на "Royals" добави, че освен здравословните си проблеми се е сблъскала и с разбито сърце.

Lorde не коментира състоянието на връзката си с приятеля си Джъстин Уорън. За първи път тя беше свързана с 42-годишния музикален мениджър през 2016 г., когато бяха снимани да се разхождат заедно на плажа, но тогава Джъстин отхвърли слуховете, че се срещат.

През октомври 2021 г. Lorde предизвика слухове, че е сгодена за Джъстин, тъй като присъства на събитие на червения килим с диамантен пръстен на безименния си пръст.

За последен път двойката беше снимана заедно през март тази година.

Lorde каза на феновете си: "Отново живея с разбито сърце. Различно е, но е същото. Боли ме през цялото време, забравям защо и после си спомням. Не се опитвам да се скрия от болката, сега разбирам, че болката не е нещо, от което да се криеш, че всъщност има голяма красота в това да се движиш с нея.“

“I’m living with heartbreak again. It’s different but the same. I ache all the time, I forget why and then remember. I’m not trying to hide from the pain (…) But sometimes I’m sick of being with myself. I eat chocolate to try and manipulate the end”



— Lorde via email to fans pic.twitter.com/v79yX4zl0W