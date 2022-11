За първи път: Близнаци се родиха от замразен ембрион на 30 год.

П робив в медицината. На 31 октомври 2022 г. светът приветства първите близнаци, родени след износването на ембрион, замразен през далечната 1992 г., предаде NOVA.

Предишният рекордьор беше Моли Гибсън, родена през 2020 г. от ембрион, който е бил замразен в продължение на почти 27 години. Интересното е, че тогава Моли отне рекорда от сестра си Ема.

Lydia and Timothy Ridgeway were born from what may be the longest-frozen embryos to ever result in a live birth, according to the National Embryo Donation Center. https://t.co/JEZcXDqXIB