Бившата приятелка на певеца Bad Bunny завежда дело срещу него за 40 милиона долара

С рещу Bad Bunny е заведено дело за 40 млн. долара от страна на бившата му приятелка, която твърди, че той е използвал запис на нейния глас, произнасящ станалата известна фраза "Bad Bunny Baby", в две от песните си без нейно съгласие.

Карлис Де Ла Круз Ернандес твърди, че суперзвездата незаконно е използвала гласов запис, на който тя изрича известна фраза в началото на песните му, без нейно съгласие, съобщи „Billboard”.

В иска, подаден от Карлиз Де Ла Круз Ернандес в Пуерто Рико, се твърди, че тя никога не се е съгласявала нейният глас да бъде използван в песните, изпълненията на живо, радиото, телевизията или в друга медийна форма на Bad Bunny. Тя твърди, че използването на записа от негова страна представлява нарушение на моралните права съгласно американския закон за авторското право, според който за вземане на проби от каквото и да е количество от звукозапис се изисква лиценз, и подобен закон в Пуерто Рико. Тя също така твърди, че е нарушен Законът за собствения образ, или правото на самопредставяне, заявявайки, че неразрешеното използване на записа използва нейния глас и идентичност с търговска цел.

