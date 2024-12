Бивш британски премиер участва в украинска комедия

Б ившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, известен със своят ексцентричност, участва в украинската новогодишна комедия „Влак до 31 декември“.

Новината беше съобщена от телевизионни продуцент Юрий Хорбунов,

който благодари на политика за участието му във филма, съобщава сайтът „Украински национални новини“ (UNN).

Юрий Хорбуов публикува пост в социалната мрежа Фейсбук, в който благодари на Джонсън за участието му в заснемането на новата украинска комедия.

„Благодарим от сърце на Борис Джонсън, когото галено наричаме Джонсонук,

за това, че се съгласи да участва във филма ни! Смятаме, че това е красив, топъл акцент, превърнал се в още една частица от магията на киното! Вече е по кината!“, пише продуцентът.

Украинското издание „Комерсант“ (Komersant) пише: „Навечерието на Нова година традиционно е времето, когато по кината излизат новогодишните комедии. Тази година публиката може да се наслади на украинския филм „Влак до 31 декември“.

Според главният редактор на „Glavkom“ Микола Пидвежяний, който вече е гледал филма, той е „добра новогодишна комедия за масовата аудитория“. „Можем да кажем, че имаме още една Луда сватба, но във влак. Не можете да сбъркате почерка на продуцента Хорбунов“, пише той.

Според него

филмът не е лош, но не се отличава с нещо особено

и въпреки, че не е връх в кино изкуството, става за гледане. „Опитите да вплетем нашата война в безгрижен заговор понякога са трогателни. Има разкаял се укривател, ветерани, които се женят и... Борис Джонсън, който по някаква причина се озова на гарата в Лвов в навечерието на Нова година) и поздравява украинците“, споделя редакторът.

🤡🌎 Boris Johnson starred in a Ukrainian comedy and spoke in Russian/Ukrainian. His Christmas/New Year wishes all came true, over a million of Ukrainians lost their lives due to him…



Former British Prime Minister Boris Johnson appeared in the Ukrainian New Year's comedy… pic.twitter.com/V4yVb7HaRW