Bitcoin еуфорията се завръща

Bitcoin поскъпна до 50 000 долара в понеделник за първи път от две години насам, в очакване на "халвинг". Халвингът е основополагаща концепция във философията на Bitcoin. Казано по-просто, халвингът е функция в инфраструктурата на Bitcoin, която автоматично намалява броя на новите монети, влизащи в обращение.

Bitcoin направи забележително завръщане през последната година и половина, като размерът му се покачи с повече от 200% от най-ниското си ниво през 2022 г. от 16 000 долара.

Новата година може да е ново начало за Bitcoin

Има няколко ключови сили, които движат последната Bitcoin еуфория.

"Сега, след като 50 000 долара бяха достигнати, 69 000 долара, последвани от 100 000 долара, изглеждат постижими през 2024 г., тъй като разказът се пренасочва от ETF-ите към предстоящия халвинг. Което е вълнуващо, защото, ако историята се повтори, следващите 12-18 месеца ще бъдат изпепеляващи за крипто", казва Антони Тренчев, съосновател на Nexo Capital.

Шумотевицата около халвинг

Халвингът е основополагаща концепция във философията на Bitcoin. Казано по-просто, халвингът е функция в инфраструктурата на Bitcoin, която автоматично намалява броя на новите монети, влизащи в обращение. Тя се извършва приблизително на всеки четири години и на теория повишава цената на Bitcoin.

Bitcoin по своята същност е ограничен ресурс - в обръщение ще има само 21 милиона монети, а според защитниците този недостиг е ключов за неговата стойност. (Въпреки че критиците казват, че такава изкуствено създадена оскъдност не създава реална стойност).

Намаляването на възнаграждението наполовина на всеки няколко години помага за борба с инфлацията. На теория, когато инфлацията намалее и Bitcoin-ите станат по-оскъдни, цената ще се повиши.

"Всеки халвинг в исторически план е довеждал до някакво възходящо ценово действие. Което е логично, защото очаквате при повече ограничения в търсенето цените да се повишат", казва Гарет Роудс, бивш заместник-надзорник в Департамента за финансови услуги на щата Ню Йорк, който сега е управляващ директор в изследователската и консултантска фирма Pacific Street.

През 2020 г. размерът се понижи от 12,5 Bitcoin-а на 6,25. През тази година, вероятно през април, тя ще се понижи от 6,25 на 3,125.

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 95.3% Less than 10,000 blocks until the #BitcoinHalving Estimated 2024 Halving Date: April 17, 2024 Halving in 65days $48561 per #Bitcoin

В двугодишния период преди и след първия халвинг на Bitcoin-а, през 2012 г., е имало около 30 000% увеличение на цената, казва Роудс. През 2016 г. за този двугодишен период тя е била около почти 800%; за халвинга през 2020 г. инвеститорите са видели 700% печалба.

Нов опит за завръщане на интереса към Bitcoin

"Настроенията са възходящи, особено в дългосрочен план, но психологията около такова значимо събитие може да създаде голяма волатилност. Възможно е да станем свидетели на бурни възходящи действия, на драматични разпродажби или и на двете преди и след халвинга, тъй като пазарните участници ще влязат и ще излязат от предположенията си за халвинг", добави Робинсън.

Моментът на тазгодишния халвинг също е важен, тъй като идва само няколко месеца след като Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ одобри първите спот Bitcoin ETF-и.

#BitcoinHalving will happen in 2 months.

We can see the price of #Bitcoin correlating with the Halving Month in this chart.

It is gently moving upward before and after Halving for a short period of time. And then it will spike Parabolically.