Без билет и паспорт: Мистериозен пътник се качи на полет от Копенхаген до Лос Анджелис

Ф БР обвини Сергей Очигава, че е бил нелегален пътник по време на полета от Копенхаген до Ел Ей, но руснакът мълчи за това как е заобиколил сигурността в Европа.

Очигава пристигна в Лос Анджелис с полет на Scandinavian Airlines на 4 ноември, но не беше в списъците на пътниците и оттогава е заключен.

Екипажът каза, че по време на излитане той е бил на място, предназначено да бъде незаето, и по-късно сменя местата си няколко пъти, докато се опитва да говори с хората - повечето от които го игнорират, според ФБР.

Той изял "по две храни по време на всяко хранене и в един момент се опитал да изяде шоколада, който принадлежал на членовете на кабинния екипаж", се казва в жалбата.

Граничните служители открили нещо, което изглеждаше като руска и израелска идентификация, но не и паспорт - с изключение на частично изображение на такъв на телефона му, което не показваше снимката му.

A Russian economist faces a charge of being a stowaway after flying from Europe to LAX without a passport, visa or plane ticket. The man claimed he didn't know how he got to Denmark, where his flight originated, or how he got through security.



