На косъм от трагедия: Самолет кацна принудително заради повреда, причинена от филмови снимки

Ч артърен полет от Лондон до Орландо, се е приземил принудително, след като екипажът е разбрал, че два от прозорците на самолета са повредени.

Самолетът, който преди това е бил използван от Крал Чарлз Трети и премиера на Обединеното кралство Риши Сунак е излетял от летище „Станстед” в Лондон на 4 октомври. Когато самолетът се е издигнал на височина 4267 метра екипажът разбрал, че прозорците са повредени. Daily Mail посочва, че вероятната причина за повредата е фактът, че на самолета е бил сниман филм ден преди полета.

A Titan Airways charter flight from London to Orlando reached 14,000 feet before it was forced to turn around after crew realized four window panes were damaged. The windows were reportedly damaged during a film shoot the day before. @giobenitez has more. https://t.co/wIixdvCBZY pic.twitter.com/TH6KDuO81G