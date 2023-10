В САЩ: Самолет избегна катастрофа, след като колесниците не се отвориха (ВИДЕО)

С амолет кацна аварийно на летище в американския щат Тенеси. В момента на приземяването колесниците на машината не се отворили.

A FedEx plane skidded off the runway as it crash-landed at a regional airport in Chattanooga, Tennessee, on Wednesday after a landing-gear failure, fire officials said. All three people on board were uninjured, according to airport officials. pic.twitter.com/4J1o82HKGK