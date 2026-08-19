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"Беше толкова трудно да мълча": Кралица Камила с откровение за рака на Чарлз III

Кралица Камила проговори за първи път за изпитанието да пази в тайна диагнозата рак на крал Чарлз III. В трогателно интервю тя призна, че е „копняла да си излее душата“, но е трябвало да запази самообладание в името на семейството си

19 август 2026, 10:13
"Беше толкова трудно да мълча": Кралица Камила с откровение за рака на Чарлз III
Източник: БТА/АП

К ралица Камила проговори публично за първи път за изключително тежкото емоционално изпитание да пази в тайна диагнозата рак на съпруга си, крал Чарлз III, пише Sky News.

Тя сподели, че е „копняла да си излее душата“, но очевидно не е могла да го направи в дните между научаването на тежката вест и нейното официално съобщение от Бъкингамския дворец през февруари 2024 г.

Откровението бе направено в рамките на кратък филм, заснет в сътрудничество с двореца по случай 30-годишнината на благотворителната организация за подкрепа на борещите се с рака Maggie's. Кралицата призна, че е била на косъм да изпусне дума, но е усетила, че моментът все още не е правилният.

Камила, която е патрон на организацията, откри нов център за подкрепа на болни от рак в Лондон на 31 януари 2024 г. - момент, в който тя вече е знаела за болестта на съпруга си, но новината бе съобщена на света едва пет дни по-късно.

„Никой не можеше да каже нищо тогава. Това беше наистина трудно. Почти щях да кажа нещо, но просто усетих, че не му беше времето“, споделя кралицата.

Куражът зад кралската усмивка

Във филма изпълнителният директор на организацията Дейм Лора Лий се обръща към Камила с думите: „Това беше само седмица преди новината да стане публична - куражът, който се е изисквал от Вас тогава, е невероятен“.

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
35 снимки
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

„Просто копнеех да го кажа, но очевидно не можех. Гледах всички тези хора, които страдаха, и техните близки... Мисля, че това ме накара да осъзная още повече колко важни са тези центрове за подкрепа“, отговаря Камила. 

Кралицата разказа и за грижите за своя „беден съпруг“, който по същото време се възстановяваше и от процедура за увеличена простата. Тя сподели, че Чарлз е използвал работата си като начин да се справи с диагнозата: „Нищо не можеше да го спре. Той просто каза: „Това е моят начин. Така ще се справя с това“.

„Ефектът Чарлз III“

Искреността на кралското семейство вече дава своите резултати. От благотворителната организация отчитат 12% увеличение на мъжете, търсещи подкрепа в техните центрове, откакто диагнозата на краля бе обявена публично.

„Отвореността на краля за диагнозата му със сигурност помогна на други да бъдат по-открити за своите проблеми. А сега, слушайки напълно разбираемата и естествена реакция на кралицата като съпруга, се хвърля светлина върху това колко е важно семейството и близките също да получават подкрепа“, заявява Дейм Лора Лий.

Днес Чарлз III продължава своето възстановяване, а кралица Камила остава плътно до него, превръщайки личната си драма в кауза в помощ на хиляди семейства.

Източник: Sky News    
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