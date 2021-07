Промяна на правилата при наградите „Златен глобус“

О рганизаторите на белязаните от скандал през последните месеци награди "Златен глобус" съобщиха, че променят правилата, които ще позволят на чуждоезични и анимационни филми да се съревновават за отличията в основните категории, предаде Франс прес.

От Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд се борят да реформират влиятелните, но засегнати от скандала призове.

The Hollywood Foreign Press Association announces a new series of Golden Globe rules, made in response to the backlash over Minari's eligibility. https://t.co/Nr1kC9CLDB pic.twitter.com/go5Bi3Bs2f

Страстите се разгорещиха, след като телевизия Ен Би Си се отказа от излъчването на церемонията догодина на фона на широко разпространените и "гръмки" критики срещу организацията, обвинена в липсата на разнообразие и прозрачност.

Редица наблюдатели изразиха възмущение и отправиха язвителни забележки към Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, че аплодираният от критиците филм "Минари" - имигрантска история, заснета предимно на корейски, но в Арканзас, САЩ, беше ограничен до категорията за чуждоезични филми на тазгодишното шоу.

BREAKING [1/2]: We have announced new eligibility guidelines for future Golden Globe Award shows/events in order to recognize the diversity of excellence in the entertainment world. Regardless of the next Globes air date, both...