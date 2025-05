Дъщерите на Шон "Диди" Комбс празнуваха абитуриентски бал по време на съдебния процес срещу баща си

Д жеси и Д'Лила Комбс, дъщерите близначки на известния рапър и музикален продуцент Шон "Диди" Комбс, отпразнуваха абитуриентския си бал в Лос Анджелис, докато баща им продължава да се намира в средата на голям съдебен процес. Двете 18-годишни сестри присъстваха на бала си в Harbour House на 17 май, облечени в дълги червени рокли, бродирани с пайети и камъни с корсажи в същия цвят.

Докато пристигаха на празничното събитие със своите кавалери, Джеси и Д'Лила не пропуснаха да покажат увереност – попитани защо са закъснели, те отговориха с усмивка: "Партито не започва, докато не влезем. Запазихме най-доброто за накрая."

Шон Комбс посрещна близначките Джеси и Д'Лила с покойната Ким Портър през 2006 г. Те, заедно със сина му Крисчън Комбс и Куинси Браун (от връзката на Портър с Ал Б. Шюър), са част от голямото семейство на Комбс. След това изпълнителят стана баща на Джъстин Комбс (от Миса Хилтън, 1993 г.), Чанс Комбс (от Сара Чапман, 2006 г.) и най-малката си дъщеря Лов, споделена с Дана Тран през 2022 г.

Съдебният процес срещу Комбс

Съдебният процес срещу Шон Комбс започна на 12 май със съдебни изявления. Той беше арестуван през септември 2024 г. и пледира невинен по пет обвинения – едно за заговор за рекет, две за сексуален трафик със сила, измама или принуда и две за транспортиране с цел проституция.

