Къде е Каси сега? Новият ѝ живот след обвиненията срещу Пъф Деди

К асандра „Каси“ Вентура насочва вниманието си към семейството – съпруга си Алекс Файн и техните деца – в момент, когато е ключов свидетел по федералното дело срещу бившия си партньор Шон „Диди“ Комбс.

Певицата, станала известна с хита „Me & U“, даде показания на 13 май в Ню Йорк. По време на изслушването тя разказа за десетгодишната си връзка с Пъф Деди, описвайки в детайли предполагаеми случаи на насилие, включително принудителни сексуални действия и брутално нападение.

Съпругът ѝ Алекс Файн, за когото тя се омъжи през 2019 г., беше заснет в съдебната зала в подкрепа на Каси. Двамата имат две дъщери – Франки и Съни – и в момента очакват третото си дете, момче.

След раздялата си с Диди през 2018 г., Каси заведе дело срещу него през ноември 2023 г., обвинявайки го в изнасилване и сексуален трафик. Само ден по-късно бе постигнато споразумение между страните. Делото ѝ предизвика верижна реакция, довела до още жалби срещу Комбс и започване на федерално разследване. Рапърът бе арестуван през септември 2024 г. и обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, рекет и транспортиране с цел проституция.

От сватбата ѝ до участието ѝ в делото срещу Диди – ето какво знаем за живота на Каси днес.

Каси и Алекс Файн се ожениха през 2019 г.

Каси сключи брак с личния треньор Алекс Файн през август 2019 г. на интимна церемония в Малибу, Калифорния. Оттогава изпълнителката на „Long Way 2 Go“ споделя моменти от връзката им в социалните мрежи.

„Няма думи, с които да опиша колко съм благодарна, че мога да живея този живот с теб!“, написа тя в Instagram през март 2025 г. по повод рождения ден на Файн.

„Смехът и чистата радост, които изпитвам с теб, са отвъд всичките ми мечти и представи. Ти се грижиш за мен и сърцето ми както никой друг“, допълни тя.

Where Is Cassie Now? Inside Her Life with Husband Alex Fine and Their Two Daughters Amid Diddy Trial https://t.co/tSXyFGHuk9