Бебешка клетка, съединени обувки, цикломер: Тези изобретения ще ви шокират

И зобретяването е част от човешката природа още от древността. Докато много неща са се превърнали в съществена част от ежедневието ни, някои изобретения са твърде странни, за да станат масови. Те са по-скоро едно надникване в умовете на техните креативни изобретатели.



Подслон на Морисън

A couple sleeping in a Morrison shelter in case of bombing in World War Il. pic.twitter.com/3eQ5cKasGD — Morbid Knowledge (@Morbidful) September 30, 2023

По време на Втората световна война основно притеснение на хората било къщите им да не се срутят върху тях по време на нощни въздушни нападения. В опитат да се защитят, мнозина се сдобили с подслона на Морисън. Това представлявало покрито „легло“, което трябвало да предпази спящия човек от това да бъде смачкан. Допълнителен бонус било, че можело да служи и като маса!

Цикломер

Amphibious Bicycle "Cyclomer" (1932) Paris, France pic.twitter.com/poe4xPsfSA — Old Photos and Bacon (@OldPhotosBacon) October 22, 2014

Велосипедите са приемали много различни форми, но това, което прави Цикломера уникален е, че е предназначен за използване във водни басейни. Представен през 1932 г., Цикломерът е проектиран с поплавъци и витло, за да може да се носи по вода и да се движи напред. Смята се за първия в света велосипед-амфибия.



Хоризонтално четене

Създадени да улеснят четенето в леглото, очилата Hamblin били разработени през 1936 г. Чрез използването на перископ, тези очила позволяват на хората да лежат по гръб и да четат, без да се налага да напрягат вратовете си. Въпреки че е изобретено преди почти век, много запалени читатели все още използват тези очила и днес!



Прахосмукачка робот

Robo-Vac, a self-proppeled vacuum cleaner part of Whirlpool’s Miracle Kitchen of the Future, a display at the 1959 American National Exhibition in Moscow. pic.twitter.com/rVCsCRaJLD — Computer ♥ Records (@ComputerLove_) November 9, 2020

Докато Roomba изглежда по-скоро като модерно изобретение, тези малки прахосмукачки всъщност са били изобретени преди десетилетия. Патентован през 1957 г., прахосмукачката робот можела да се управлява с дистанционно. Тя била част от Whirlpool Miracle Kitchen на бъдещето, обещавайки да направи домакинската работа лесна.



Радио количка

Radio pram, USA 1921. Pram provided with a radio, including antenna and loudspeaker, to keep the baby quiet. pic.twitter.com/MCGfsWooSe — Giannis Eutuxiadis (@GiannisEutux) May 11, 2022

Преди мобилните телефони и MP3 плеърите, хората разчитали на радиото, за да слушат любимата си музика или за да чуят последните новини. Това била основна част от ежедневието и хората започнали да поставят радиостанции навсякъде, включително в бебешките колички. Докато се разхождали с децата си, майките можели да направят разходките си по-забавни, като слушат музика през това време.

Бебешки клетки

In this June 1937 picture, a nanny is seen supervising a baby suspended in a wire cage attached to the outside of a high tenement block window. The cages were distributed to members of the Chelsea Baby Club who had no gardens and lived at the top of high buildings. pic.twitter.com/9GF20Do0MC — Yesterday Today (@YesterdayToday9) March 17, 2019

Въпреки че няма абсолютно никакъв начин подобно нещо да съществува днес, хората преди са имали клетки, фиксирани извън прозорците на апартаментите си, в които поставяли бебетата си. По този начин те са мислели, че осигуряват на децата си чист въздух и здравословно излагане на слънце. За щастие, практиката в крайна сметка била прекратена.



Машина за бръснене

One of the more ridiculous inventions of the 19th century was this, a "mass shaving machine" designed to shave a bunch of men all at once.🧐 pic.twitter.com/oN4msPhNND — Sumner (@renmusb1) June 21, 2023

Има някои неща в живота, които механичните устройства могат да улеснят, като острилки за моливи или помпи за гуми, но едно нещо, което ни кара да се колебаем, е машината за бръснене. Въпреки това, машина, която може да бръсне лицата на няколко мъже наведнъж е било съвсем реално нещо. Изобретението никога не е влязло в употреба и вероятно е за добро, тъй като не сме сигурни колко безопасно е наистина.



Съединени обувки

Много хора твърдят, че имат два леви крака, когато става дума за танци, използвайки това като причина да не танцуват. Това следващо изобретение обаче прави това извинение невалидно. Съединени във върха танцовите обувки позволявали на партньорите да могат да се полюшват в унисон. Въпреки че, ако не успеете перфектно да се синхронизирате, нещата може да станат малко тромави.

И така, това са някои от онези откровено странни изобретения от миналото. Тези причудливи творения може да изглеждат необикновени днес, но те ни напомнят, че пътуването ни във времето е изпълнено с изненади, странни обрати и понякога главозамайващи иновации.