Няма да повярвате! Тези древни индиански изобретения все още се използват

К акво е общото между очилата за сняг, висящите мостове и лакроса? Всички те са иновации, създадени от индианците преди хиляди години, които използваме и днес.

Много от приносите на индианците в съвременния свят често остават непризнати, твърди Гаетана ДеГаннаро, музеен специалист в Националния музей на американските индианци "Смитсониън".

"Когато хората учат за индианците, им се казва: "Те правят красиви кошници, красива керамика и бижута". Но не и това, че индианците са използвали науката", казва ДеГаннаро.

В продължение на хиляди години индианците развиват свои собствени науки и практики за отдих и лечение, като използват животните и природните ресурси в заобикалящата ги среда.

"И много от тези нововъведения продължават и днес и е важно този принос към света да бъде известен", каза ДеГаннаро.

Очила за сняг

Очилата за сняг са изобретени от инуитите и индианците юпик, коренното население на Арктика, което живее в днешна Аляска.

ДеГаннаро разказва пред CNN, че очилата често са били изрязвани от плаващи дървета, китови кости и моржова слонова кост.

"Те са прилягали плътно към очите и са имали прорези, които са намалявали отблясъците в очите", каза тя.

Прорезите са позволявали на индианците да запазят зрението си, докато са ловували и са се движили в опасно време.

Тези очила са били жизненоважен инструмент за оцеляване на индианците, живеещи в заснежени райони, които често са се намирали високо в планините, където въздухът е бил много по-рядък.

Излагането на тези сурови климатични условия може да доведе до снежна слепота която се причинява от ултравиолетовите лъчи, отразяващи се от леда и снега, казва ДеГаннаро.

Рамките на тези древни очила също така са били облицовани с тъмни материали от вътрешната страна, за да се намалят вредните отблясъци - подобно на начина, по който днешните футболисти и бейзболисти поставят черни ленти под очите си по същата причина.

"Това е почти като да присвиваш очите си на слънце. Бих казала, че очилата за сняг са предшественикът на днешните слънчеви очила", казва ДеГаннаро.

Каяци

Каяците са друго изобретение, което се приписва на коренното население на Арктика и се използва за пътуване и събиране на храна.

Те използвали плаващи дървета и кости на големи животни, за да издълбаят затворена тясна лодка с дупка, достатъчно голяма, за да може един човек да се побере плътно вътре.

Лодките са били "много елегантни по дизайн и лесни за маневриране", казва ДеГаннаро.

Лодките са можели да плават, като са използвали кожата на морж или тюлен, казва ДеГаннаро и добавя, че индианците са увивали каяка в кожите, които са естествено водо- и ветроустойчиви благодарение на мастните си жлези.

ДеГаннаро каза, че човекът, който е стоял в каяка, също е носил непромокаемо яке, изработено от тюленови или моржови черва.

"(Каяците) са разработени за различни видове вода. Това може да е каяк за спокойните води на езеро, за бързи реки или за бурните води на океана", казва ДеГаннаро.

Каяците се използват за прекосяване на водни пътища от хиляди години и макар материалите да са се променили, дизайнът на плавателния съд по същество е останал същият. Днес каякът е летен олимпийски спорт и хоби, на което се наслаждават милиони хора по света.

Лакрос

Лакросът - първоначално известен като стикбол - се смята за най-стария отборен спорт в Америка.

ДеГаннаро казва, че спортът произхожда от народа хауденосауни, който се намира в северната част на щата Ню Йорк и Канада.

Първоначално играта се е играла с дървени пръчки и топки от еленова кожа, пълни с козина.

В допълнение към играта с развлекателна цел, ДеГаннаро казва, че коренното население "играело тази игра, за да разрешава споровете, вместо да воюва". Но в този случай правилата са били "много различни", добави тя.

Играта може да се играе на километри, без почти никакви граници и да включва доста над 100 играчи. Една игра можела да продължи дни, дори седмици, каза тя.

През 1625 г. йезуитският мисионер Жан дьо Бребеф става свидетел на това как индианците играят стикбол и се смята, че той пръв документира този спорт и го нарича лакрос.

ДеГаннаро казва, че днес вероятно повечето играчи не знаят за произхода на спорта или за значението му за коренното население.

"Това, което играят, е по-скоро спорт, повече духовност. Това е свещена игра", казва тя.

Хамаци

Думата "хамак", казва ДеГаннаро, произлиза от аравакската дума "хамака".

ДеГаннаро казва, че много преди европейците да се запознаят с това понятие, коренните жители са изобретили хамака на Карибите.

Народът таино, член на аравак, е коренното население на Централна Америка и Карибите, с което Христофор Колумб се сблъсква при кацането си на островите.

В дневниците си Колумб документира, че коренното население лежи в "мрежи от памук", които са окачени между два стълба. Мрежите са били изработени от различни естествени материали, открити в околната среда, които след това са били изплетени в различни възли.

Леглата са били "преносими, така че можете да ги пренасяте от място на място, да ги поставите в дома си или да ги поставите навън", казва ДеГаннаро. Повдигнатата конструкция на хамака е предпазвала индианците от прохлада през влажните нощи и ги е предпазвала от диви животни като змии, казва тя.

Висящи мостове

Висящите мостове, каза ДеГаннаро, са инженерно постижение, произхождащо от инките в района на Андите, които са проектирали мостовете, докато са развивали империята си.

Андите се простират покрай западното крайбрежие на Южна Америка - регион, който се характеризира с планини и реки. ДеГаннаро казва, че преодоляването на планинската среда е било предизвикателство за коренното население.

Използвайки естествени треви и растения, както и козина от лама и алпака, индианците са изплели "тези треви в тези висящи мостове, които могат да се простират на около 30,5 метра", казва ДеГаннаро.

Мостовете обикновено са били изграждани високо във въздуха, добави тя. Това нововъведение е спасило индианците от опасните преходи нагоре-надолу по планините в региона.

И макар че повечето хора биха сметнали мост, направен от трева и животински косми, за опасен, ДеГаннаро каза, че те са били изтъкани така, че да издържат на голямо тегло и силни ветрове.

"Те са били толкова здрави, че по тях е можело да се ходи пеша, да се водят лами и да се пренасят товари. Когато са идвали испанците, те са пренасяли конете и мунициите си през тези мостове", казва ДеГаннаро.

Коренните американци използвали метод на усукване, за да създадат здраво изтъкана корда от треви и животинска кожа. След това те използвали кордите, за да създадат голям кабел, казва ДеГаннаро.

Същият метод на усукване съществува и днес при изграждането на най-известните висящи мостове в света, като например моста Голдън Гейт, добави тя.

"Около вас има много неща, за които не знаете, че произхождат от индианците, а вие може би ги използвате всеки ден", каза ДеГаннаро.